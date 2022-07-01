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Ana Maria Braga diz que apoio aos LGBTs gera queda na audiência

Após demonstrar seu apoio a causas LGBTQIAP+ no dia mundial do Orgulho, apresentadora revelou queda na audiência do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 17:30

Apresentadora Ana Maria Braga sofre queda e é substituída no Mais Você desta segunda-feira (25)
Apresentadora Ana Maria Braga revela queda na audiência do Mais Você após declarar apoio a causa LGBTs Crédito: @anamaria16 no Instagram
Ana Maria Braga, que a partir de segunda-feira vai ocupar o centro das manhãs da TV Globo, alternando o horário do Mais Você com o do Encontro, diz que não há assunto proibido em seu programa, mas que algumas pautas derrubam a audiência.
É o caso da homossexualidade, como nesta última terça-feira, quando a apresentadora, de 73 anos, abriu a edição discutindo o Dia do Orgulho LGBTQIA+.
Se, por um lado, a maior parte dos fãs celebraria o apoio da apresentadora à comunidade nas redes sociais, por outro milhares de brasileiros desligariam a TV ou mudariam de canal.
"Você não faz ideia do número de brasileiros, independentemente da classe social, que não aceitam a liberdade sexual de cada um. É por isso que digo para minha produção que o Brasil não é São Paulo e Rio de Janeiro", disse à reportagem.
"Mas tem coisas que não dá para deixar de falar. Todo mundo quer audiência, mas preciso me posicionar diante de questões que acredito que tornam o país melhor. Não tento impor nada, mas sugiro um olhar diferente, com mais empatia."

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