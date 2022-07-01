Ana Maria Braga diz que apoio aos LGBTs gera queda na audiência

Apresentadora Ana Maria Braga revela queda na audiência do Mais Você após declarar apoio a causa LGBTs Crédito: @anamaria16 no Instagram

Ana Maria Braga, que a partir de segunda-feira vai ocupar o centro das manhãs da TV Globo, alternando o horário do Mais Você com o do Encontro, diz que não há assunto proibido em seu programa, mas que algumas pautas derrubam a audiência.

É o caso da homossexualidade, como nesta última terça-feira, quando a apresentadora, de 73 anos, abriu a edição discutindo o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

Se, por um lado, a maior parte dos fãs celebraria o apoio da apresentadora à comunidade nas redes sociais, por outro milhares de brasileiros desligariam a TV ou mudariam de canal.

"Você não faz ideia do número de brasileiros, independentemente da classe social, que não aceitam a liberdade sexual de cada um. É por isso que digo para minha produção que o Brasil não é São Paulo e Rio de Janeiro", disse à reportagem.