Ana Hickmann e Alexandre Correa testam positivo para Covid-19

Apresentadora Ana Hickmann e marido, Alexandre Correa, testam positivo para Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@ahickmann

Ana Hickmann e Alexandre Correa testaram positivo para covid-19. A apresentadora da Record TV e o marido publicaram um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para falar sobre estado de saúde.

"A gente está passando por aqui para falar para todo mundo que trabalha com a gente, que nos segue, e que curte nossa página, que esses próximos dias nós ficaremos fora de combate porque hoje cedo nós testamos positivo para covid-19. Nós temos sintomas leves e esperamos que siga dessa forma", diz Ana.