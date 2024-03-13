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Ana Hickmann diz que se reaproximou de Edu Guedes após divórcio

Apresentadora negou qualquer traição ao ex-marido: "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí? Nunca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Março de 2024 às 11:39

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram namoro
Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@ahickmann
Ana Hickmann, 43, contou que seu divórcio a fez se reaproximar de Edu Guedes, 49, com quem ela assumiu relacionamento nesta terça-feira (12).
Antes de anunciar o namoro, Ana disse que já era amiga de Guedes há um bom tempo e eles se reaproximaram. "Somos amigos há 20 anos. Trabalhamos juntos e nasceu uma amizade. A vida nos trouxe diferentes situações, a gente ficou um tempo sem se falar, depois voltamos e o que aconteceu comigo de novo foi mais um momento que a amizade nos trouxe de volta. Não só o Edu, mas o próprio Britto [Jr] e outras pessoas também", disse, em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda", há cerca de um mês.
A apresentadora, no entanto, negou qualquer traição ao ex-marido. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí? Nunca. Se eu já fui traída, não sei. Você acha que se eu tivesse feito alguma coisa o povo não saberia? Não tem como. Não teve traição, eu nunca traí e o povo gosta de inventar. Essa história não colou porque não é verdade".
Na época, Ana ainda se definia como solteira, mas não deixou de elogiar Guedes. "Estou solteira. Mas [Edu Guedes] é gatinho. Se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto".

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