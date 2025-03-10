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Ana Castela compra casa de R$ 7 milhões em Orlando

Cantora terá Bruna Marquezine como vizinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2025 às 16:53

Cantora Ana Castela mostra fachada da casa comprada nos EUA
Cantora Ana Castela mostra fachada da casa comprada nos EUA - Reprodução Crédito: Reprodução
A partir de agora, a cantora Ana Castela, 21, terá a atriz Bruna Marquezine como vizinha. Isso porque ela acaba de comprar um casarão em Orlando, nos Estados Unidos, com valor estimado em cerca de R$ 7 milhões.
A novidade foi mostrada pelas redes sociais dela e de seu empresário. "Obrigada a todas as mensagens de carinho. Fico feliz em ver que as pessoas comemoram a felicidade da minha família", publicou ela em seu perfil.
A propriedade tem nove quartos, mas outros detalhes não foram divulgados. A tendência é que seja inaugurada em julho. Depois disso, deverá ser colocada para locação quando a artista não estiver na cidade.
A decoração do imóvel ficará a cargo da arquiteta Ingrid Peski.

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