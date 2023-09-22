Amigo de Rafael Puglisi diz que ele sofria com depressão; morte ainda está sendo investigada

O influenciador Diego Aguiar, que diz que era amigo de Rafael Puglisi, afirmou que o dentista sofria com uma depressão. Conhecido como o "dentista das celebridades", ele morreu na última segunda-feira, 18, aos 35 anos.

Em um vídeo divulgado nos stories do Instagram, Diego alegou que a depressão teria sido uma das causas para a morte do amigo e afirmou que Puglisi "já estava mal há um tempo".

Rafael Puglisi morreu na segunda (18), após um acidente em sua casa Crédito: Instagram @rafapuglisi

"Eu tentei animar ele, alguns amigos também tentaram levantar ele. Eu quis fazer esse vídeo para alertar vocês para que quando tiverem essa doença buscarem seus amigos", disse o influenciador.

Em uma publicação no perfil oficial de Puglisi no Instagram feita no dia da morte, afirma-se que o dentista morreu após "mergulhar de ponta" na piscina e bater a cabeça. No entanto, a morte é considerada como suspeita pela polícia.

Em termos policiais, "suspeita" é a morte que não tem causa evidente. Se não está claro se o caso é violento (homicídio ou suicídio) ou morte natural, é considerado suspeito.

Em nota enviada à reportagem nesta quinta-feira, 21, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso ainda está sendo investigado. Veja na íntegra: