Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado são finalistas do Dança dos Famosos 2024

Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado, finalistas do Dança dos Famosos 2024 Crédito: Montagem/Globo

Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado são os finalistas da edição 2024 do Dança dos Famosos. Eles somaram mais pontos que Barbara Reis, a última eliminada da competição, e disputam o título no Domingão com Huck (Globo) do próximo domingo (7).

Na ocasião, eles vão dançar samba e tango. O júri artístico terá Eliana, Ana Maria Braga e o astro internacional Antonio Banderas. Fátima Bernardes também foi convidada por Luciano Huck para se apresentar com o ator espanhol.

Na semifinal, os concorrentes fizeram performances de dança contemporânea ao lado de seus professores. A primeira a dançar foi Lucy Alves, que participa com Fernando Perrotti, e recebeu a nota máxima (10) de todos os jurados. O júri artístico era formado por Juliana Paes e Reynaldo Gianecchini, enquanto o técnico tem como membros fixos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Na sequência, Barbara Reis se apresentou com Vinicius Mello, mas um escorregão acabou tirando alguns décimos preciosos da nota da atriz. Ela levou 9,8 de Ana Botafogo, 9,7 de Zebrinha e 9,8 de Carlinhos de Jesus.

Depois, Tati Machado dançou com o professor Diego Maia e recebeu aplausos entusiasmados da plateia. Apesar disso, Zebrinha não ficou convencido e foi o único a não dar nota máxima: ele 9,8 para a performance da apresentadora.

Por fim, Amaury Lorenzo entrou no palco com Camila Lobo e emocionou plateia e jurados. A dupla recebeu nota máxima de todos os jurados.

A somatória final levou em conta, além das apresentações do dia e da nota da plateia, as notas dos três finais de semana anteriores. Quem terminou em primeiro lugar foi Lucy, com 177, 8 pontos. Amaury e Tati ficaram empatados com 177,5 pontos. Barbara somou 176,4 votos e, com isso, foi eliminada.