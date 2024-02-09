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Amanda Meirelles não tem contrato renovado com a Globo após um ano de casa

Campeã do BBB 23 chegou a participar do quadro Bem Estar no Encontro com Patrícia Poeta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 09:03

Amanda Meirelles do BBB 23
Amanda Meirelles do BBB 23 Crédito: Reprodução TV Globo
Amanda Meirelles não é mais funcionária da Globo. A campeã do BBB 23 com 68,9% dos 76,2 milhões de votos não teve seu contrato renovado de um ano com a casa no mês passado e agora está livre para aceitar propostas de outras emissoras.
Desde que saiu do reality com o prêmio de R$ 2,8 milhões, ela atua como apresentadora na área de saúde nas redes sociais e, inclusive, chegou a participar algumas vezes do quadro Bem Estar no Encontro com Patrícia Poeta na própria emissora.
O F5 apurou que Amanda era uma das novas apostas da Globo para o quadro de apresentadoras do Entretenimento tal como aconteceu com a vice-campeã do BBB 2020, Rafa Kalimann, que chegou a comandar o Casa Kalimann no ano seguinte no Globoplay, mas o programa não vingou.
Procurada, a assessoria de Amanda Meirelles negou um contrato dela como apresentadora com a Globo. "O vínculo que existia era de cunho comercial, como participante campeã do BBB 23. Amanda Meirelles cumpriu o prazo natural e finalizou em janeiro deste ano. Nunca houve qualquer contrato como apresentadora da emissora", diz o comunicado.

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