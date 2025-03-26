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Aline comenta sobre falsidade de Vilma após eliminação: 'decepcionante'

Policial esteve no ‘Café com o Eliminado’ desta quarta, 26, no ‘Mais Você‘, com a presença especial de Gracyanne Barbosa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Março de 2025 às 13:52

Aline comparece ao Café com o Eliminado no 'Mais Você'.
Aline comparece ao Café com o Eliminado no 'Mais Você'. Crédito: Globoplay/Divulgação
O Mais Você desta quarta-feira, 26, contou com a participação de Aline Patriarca, última eliminada do BBB 25. "Não me arrependo de nada", comentou a ex-sister para Ana Maria Braga. Gracyanne também compareceu ao programa, ao lado de Ana Maria Braga. Ela elogiou a colega de reality: "Você é uma mulher incrível [...] E de fato merece o melhor".
Vilma, mãe de Diogo Almeida, falou mal de Aline no reality. O momento foi revisitado pela sister no Mais Você. "Não fazia ideia [...] Foi decepcionante. Eu acho que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário."
"Ela tinha palavras de carinho na minha frente, mas pelas costas ela pesava tanto nas palavras [...] Não consigo entender, ainda estou assimilando a situação."
"A questão do jogo pesava muito: estávamos em grupos opostos. Ele tinha vínculos com pessoas que teciam comentários negativos sobre mim. Eu ouvia comentários negativos sobre ele, mas eu tive personalidade [...] Mas eu estava sendo muito sincera e honesta com o meu coração", explanou também, sobre Diogo.
Aline avaliou também o possível motivo de sua saída: "Eu sentia que seria pela minha intensidade, e isso incluía os embates que eu tinha lá dentro". Entretanto, confessou que o relacionamento com Diogo Almeida no início do reality corroborou com a eliminação.
"Disseram que por vezes eu dei uma apagada [...] Os erros fazem parte da nossa trajetória", completou.
Ela elegeu Vilma como a pessoa "mais falsa da casa", e admitiu que eliminaria João Gabriel se pudesse.
Perguntada por Ana Maria, também disse que João Pedro se esconde no jogo: "Não se posiciona".
"Acho que a Eva não teve muita expressividade no jogo [...] Está passando por aí escorregando", completou também. Ela desejou, por fim, que Vinícius venha a ganhar o BBB 25.
A dupla de Vinícius conversou sobre o início da amizade entre ambos e disse que foi o brother quem teve a ideia de se inscrever no reality.

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