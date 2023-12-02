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Discretas

Alice Braga e Bianca Comparato terminam relacionamento de 7 anos, diz colunista

Alice mora fora do Brasil e manteve durante todo esse período um relacionamento à distância com Bianca, que mora em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 08:43

Alice Braga e Bianca Comparato estão juntas há três anos
O namoro das atrizes acabou após sete ano Crédito: Reprodução/Instagram
O colunista Leonardo Ferreira, do Extra, revelou que o namoro das atrizes Alice Braga e Bianca Comparato acabou após sete anos. Sempre discretas, ambas faziam questão de manter o romance em sigilo.
De acordo com o jornalista, a decisão pelo fim teria partido de Alice. A atriz mora fora do Brasil e manteve durante todo esse período um relacionamento à distância com Bianca, que mora em São Paulo. Quando estava sem filmar, era comum ela passar temporadas na casa da estrela internacional, em Los Angeles.
Alice está circulando pelo Rio de Janeiro nessas férias. Na última quinta-feira, ela esteve no Samba do Pretinho da Serrinha, na Arena Jockey, e apareceu ao lado do empresário artístico Mario Canivello e de um amigo.

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