Alice Braga e Bianca Comparato terminam relacionamento de 7 anos, diz colunista

O namoro das atrizes acabou após sete ano Crédito: Reprodução/Instagram

O colunista Leonardo Ferreira, do Extra, revelou que o namoro das atrizes Alice Braga e Bianca Comparato acabou após sete anos. Sempre discretas, ambas faziam questão de manter o romance em sigilo.

De acordo com o jornalista, a decisão pelo fim teria partido de Alice. A atriz mora fora do Brasil e manteve durante todo esse período um relacionamento à distância com Bianca, que mora em São Paulo. Quando estava sem filmar, era comum ela passar temporadas na casa da estrela internacional, em Los Angeles.