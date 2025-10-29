TV

Alexandre Nero anuncia pausa na carreira e fala do medo de envelhecer

Após o fim de Vale Tudo, onde interpretou Marco Aurélio, ator anunciou que precisa parar

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:21

Marco Aurélio (Alexandre Nero) Crédito: Globo/ Léo Rosario

Convidado do Sem Censura, na TV Brasil, da última terça-feira (28), o ator Alexandre Nero anunciou que deverá dar uma pausa nos trabalhos após finalizar seu Marco Aurélio em "Vale Tudo" (Globo).

"Recebi [convite] logo depois da novela, quando começa que todo mundo quer chamar a gente para tudo, tive que dizer alguns 'nãos'. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu iria enlouquecer", contou.

Antes da trama de Manuela Dias, ele havia feito "Travessia" (2022), "No Rancho Fundo" (2024) e "Guerreiros do Sol" (2025). "Eu já tenho dificuldade de decorar texto e falei: 'vou dar pane', preciso parar'", afirmou o artista de 55 anos.

Além disso, também comentou sobre o envelhecimento e o medo de chegar à terceira idade sem condições. Na visão dele, não é pela vaidade, mas pela saúde que é preciso se cuidar.

Não é sobre não estar bonito, mas eu convivo com pessoas do corpo doente, que não têm ninguém para cuidar, sem possibilidades financeiras. É muito triste Alexandre Nero Ator

"Eu comecei a prestar atenção nisso quando vi que estava a caminho de envelhecer. Não posso depender de ninguém para envelhecer, isso me aterroriza."

