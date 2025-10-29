Alexandre Nero anuncia pausa na carreira e fala do medo de envelhecer

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:21
Convidado do Sem Censura, na TV Brasil, da última terça-feira (28), o ator Alexandre Nero anunciou que deverá dar uma pausa nos trabalhos após finalizar seu Marco Aurélio em "Vale Tudo" (Globo).
"Recebi [convite] logo depois da novela, quando começa que todo mundo quer chamar a gente para tudo, tive que dizer alguns 'nãos'. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu iria enlouquecer", contou.
Antes da trama de Manuela Dias, ele havia feito "Travessia" (2022), "No Rancho Fundo" (2024) e "Guerreiros do Sol" (2025). "Eu já tenho dificuldade de decorar texto e falei: 'vou dar pane', preciso parar'", afirmou o artista de 55 anos.
Além disso, também comentou sobre o envelhecimento e o medo de chegar à terceira idade sem condições. Na visão dele, não é pela vaidade, mas pela saúde que é preciso se cuidar.
Alexandre NeroAtor
"Eu comecei a prestar atenção nisso quando vi que estava a caminho de envelhecer. Não posso depender de ninguém para envelhecer, isso me aterroriza."
