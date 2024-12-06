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Alex Atala revela câncer no olho: 'Passei por cirurgia de sete horas'

Alex Atala, de 56 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer no olho e que precisou se submeter a cirurgia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 12:38

O chef de cozinha Alex Atala revela câncer no olho
O chef de cozinha Alex Atala revela câncer no olho Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress
Atala explicou que descobriu a doença em 2023 e que já passou pelo tratamento. "Passei por uma cirurgia de sete horas no ano passado, perdi dois terços da pálpebra, mas estou zerado", declarou em entrevista à GQ.
Chef de cozinha contou que o diagnóstico o fez repensar sobre aquilo que realmente importa. "As pessoas têm muitos problemas até ter um problema só. É legal dar aula [na Universidade de] Harvard? É, mas se precisar sacrificar minha família ou minha equipe, nunca".

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Ele ressaltou a necessidade de aproveitar o momento presente. "A vida é generosa. Precisamos saber olhar em volta e agradecer. Ficamos querendo mais, sem dar valor ao que temos".
Alex Atala segue uma rotina de cuidados com a saúde. Ele é adepto de praticar ioga e faz terapia, mas diz pecar no consumo do cigarro. "Não sou viciado em fumar, sou viciado em parar de fumar".

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