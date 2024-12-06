Alex Atala revela câncer no olho: 'Passei por cirurgia de sete horas'

O chef de cozinha Alex Atala revela câncer no olho Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Atala explicou que descobriu a doença em 2023 e que já passou pelo tratamento. "Passei por uma cirurgia de sete horas no ano passado, perdi dois terços da pálpebra, mas estou zerado", declarou em entrevista à GQ.

Chef de cozinha contou que o diagnóstico o fez repensar sobre aquilo que realmente importa. "As pessoas têm muitos problemas até ter um problema só. É legal dar aula [na Universidade de] Harvard? É, mas se precisar sacrificar minha família ou minha equipe, nunca".

Ele ressaltou a necessidade de aproveitar o momento presente. "A vida é generosa. Precisamos saber olhar em volta e agradecer. Ficamos querendo mais, sem dar valor ao que temos".