Alessandra Negrini agita redes ao revelar se ficaria com Tatá Werneck e Rafael Vitti

Alessandra Negrini Crédito: Reprodução/Instagram

A presença da atriz Alessandra Negrini, 54, no programa Lady Night, do Multishow, deixou internautas em polvorosa. Trechos em que Negrini diz que ficaria com Tatá Werneck, mas não com Rafael Vitti, marido da apresentadora do programa, roubaram a cena nas redes sociais, assim como exaltações à beleza da atriz.

Ela participou do quadro "Hector Bolígrafo", no qual as respostas são avaliadas por um detector de mentiras. A atriz relembrou seu namoro com o ator Marcos Palmeira, 61, e disse que ele a "tratava como um brother [irmão]".

Negrini também disse que ficaria com Tatá Werneck, quando questionada. A resposta fez com que a apresentadora reagisse com muita euforia. "Nunca fui afim de mulher nenhuma, tá? É a primeira vez", brincou Werneck depois.

A atriz, porém, afirmou que não ficaria com o marido da apresentadora, o ator Rafael Vitti. Quando o detector de mentiras confirmou a veracidade, Werneck reagiu aliviada: "Graças a Deus". "Eu não ficaria porque ele é seu marido. É por respeito a você", complementou Negrini.

A apresentadora perguntou, então, se ela ficaria com ele caso os dois se divorciassem. "Não seria impossível", respondeu a atriz.

"Eu estou bolada, porque você falou que ficaria comigo. Ao mesmo tempo, para eu ficar com você, eu tenho que terminar meu casamento. Se eu terminar meu casamento, você ficaria com o Rafa", finalizou Werneck ao encerrar o quadro. "Uma sinuca de bico", disse Negrini.