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Alcione canta dentro de avião em voo atrasado; vídeo

Artista estava em avião para o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro e animou outros passageiros neste domingo, 6
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 08:27

Alcione canta dentro de avião em voo atrasado
Alcione canta dentro de avião em voo atrasado Crédito: Twitter/@washfajardo
A cantora Alcione chamou atenção após vídeos em que canta dentro de um avião do qual era passageira terem viralizado neste domingo, 6. Após a atitude bem-humorada, ela foi aplaudida pelos presentes, que gravaram vídeos do momento em seus celulares.
Nas imagens publicadas em redes sociais, é possível ver que a artista, foi para o corredor e cantou os primeiros versos da música "Não Deixe o Samba Morrer".
Na hora do refrão, o público cantou junto com ela: "Não deixe o samba morrer/Não deixe o samba acabar/O morro foi feito de samba/De samba pra gente sambar."
A jornalista Mariana Procopio, conhecida por seu trabalho na Band, estava no mesmo voo e compartilhou um story em seu Instagram relatando que o voo iria de São Paulo para o Rio de Janeiro e estava atrasado.
Segundo ela, os passageiros pediram que Alcione cantasse e foram atendidos.

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