Alcione canta dentro de avião em voo atrasado; vídeo

Alcione canta dentro de avião em voo atrasado Crédito: Twitter/@washfajardo

A cantora Alcione chamou atenção após vídeos em que canta dentro de um avião do qual era passageira terem viralizado neste domingo, 6. Após a atitude bem-humorada, ela foi aplaudida pelos presentes, que gravaram vídeos do momento em seus celulares.

Nas imagens publicadas em redes sociais, é possível ver que a artista, foi para o corredor e cantou os primeiros versos da música "Não Deixe o Samba Morrer".

Na hora do refrão, o público cantou junto com ela: "Não deixe o samba morrer/Não deixe o samba acabar/O morro foi feito de samba/De samba pra gente sambar."

Avião para o Rio precisou de reparo emergencial no ar condicionado. Estamos na pista do CGH aguardando a conclusão. Alcione está no avião. pic.twitter.com/eRjLq4pDJz — Washington Fajardo (@washfajardo) August 6, 2023

A jornalista Mariana Procopio, conhecida por seu trabalho na Band, estava no mesmo voo e compartilhou um story em seu Instagram relatando que o voo iria de São Paulo para o Rio de Janeiro e estava atrasado.

Segundo ela, os passageiros pediram que Alcione cantasse e foram atendidos.