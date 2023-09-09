Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressor segue preso

Agressor de Victor Meyniel é indiciado por lesão corporal e homofobia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu indiciar o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre após encerrar as investigações sobre a agressão ao ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 11:52

Victor Meyniel
Victor Meyniel foi agredido no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução @Victormeyniel
A Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu indiciar o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre após encerrar as investigações sobre a agressão ao ator Victor Meyniel.
Alexandre será indiciado por lesão corporal, injúria por atos homofóbicos e falsidade ideológica, segundo disse o delegado Pablo Valentim, da 12ª DP de Copacabana ao Notícias da TV. A Folha tenta localizar Yuri de Moura Alexandre para comentar o caso.
O porteiro Gilmar José Agostini, que assistiu ao ocorrido e não fez nada, também foi indiciado por omissão de socorro, segundo O Globo.
O agressor segue preso. "Pelos depoimentos prestados, ficou claro que as agressões se iniciam no corredor, ainda no interior do apartamento. Mesmo que tenha havido ato de inconveniência, nenhum tipo de ato justifica uma agressão brutal daquela", disse o delegado.
Alexandre convidou Meyniel para o seu apartamento em Copacabana depois de os dois se conhecerem em uma boate, na madrugada de domingo (3).
O agressor, que mentiu ao dizer que era médico da Aeronáutica, contou que dividia o local com uma amiga que estava fazendo plantão e que ambos poderiam ficar a sós no apartamento.
Segundo Meyniel, ambos estavam passando tempo juntos quando o comportamento do rapaz mudou com a chegada da amiga. Alexandre se tornou agressivo e teria empurrado Meyniel para fora do apartamento.
Na portaria, Meyniel teria perguntado o que ocasionou a mudança de comportamento de Alexandre. "O que aconteceu, ninguém sabe que você é gay?", teria dito o ator. Em seguida, Alexandre espancou Meyniel na frente do porteiro, que nada fez.

Veja Também

Serginho Groisman testa positivo para Covid-19: "Alguns sintomas"

Ex-marido de Preta Gil confirma término com estilista com quem traiu a cantora

Faustão deixa tratamento semi-intensivo e coração não foi rejeitado, diz boletim médico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados