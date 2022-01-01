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Sucesso na TV

Adorada em Hollywood, comediante Betty White morre aos 99 anos

Atriz morreu 17 dias antes do aniversário de 100 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 10:06

A atriz Betty White, 99, faleceu na manhã desta sexta-feira (31) em sua casa, em Los Angeles, Califórnia. A morte foi relatada pelo tabloide TMZ, que teria recebido a informação de policiais. Ela completaria 100 anos em 17 de janeiro.
Betty é dona da carreira mais longa da TV americana, com cerca de 80 anos de longevidade. Ela fez seu primeiro programa em 1939, e foi estrela de diversas produções desde então. Seu papel de maior destaque foi na sitcom "Supergatas" (originalmente "The Golden Girls"), onde interpretou Rose Nylund.
Betty White morreu na manhã desta sexta (31), aos 99 anos
Betty White morreu na manhã desta sexta (31), aos 99 anos Crédito: Reprodução/Instagram
Seus últimos trabalhos foram com dublagem em animações, participando de filmes como "Toy Story 4" e "Encrencão", ambos em 2019. A atriz afastou-se da vida pública durante a pandemia, isolando-se em casa por segurança.
Também ao TMZ, o assessor da atriz, Jeff Witjas, disse em novembro deste ano que Betty ocupava seus dias em casa com leituras, televisão e palavras cruzadas. Ele admitiu, entretanto, que a pandemia a deixou solitária, sem poder ter contato com amigos.
Seu aniversário de 100 anos já estava começando a ser comemorado no país natal. Na terça (28), ela foi capa da revista People, com a manchete: "Betty White faz 100!". À revista, que lamentou sua morte nesta sexta, Betty havia dito que "tem sorte por ter uma saúde tão boa e se sentir tão bem nesta idade". "É incrível!", falou.
A atriz foi adorada nos Estados Unidos por sua personalidade e humor irreverente, que pareciam não ser afetados pela passagem do tempo. Ela seguiu fazendo personagens cômicos em séries modernas como "Community", em 2010, e "Eu, a Patroa e as Crianças", em 2004.
Betty venceu 34 prêmios por sua atuação e apresentação de programas. Destes, seis foram Emmys: o primeiro em 1975, depois em 1976, 1986 (como atriz principal em "Supergatas"), 1996 e 2010 (por sua participação no programa Saturday Night Live), além de entrar para o Hall da Fama.

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