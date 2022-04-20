A$AP Rocky, que terá filho com Rihanna, é preso em aeroporto de Los Angeles

O rapper A$AP Rocky, nome artístico de Rakim Mayers, foi detido nesta quarta-feira (20) no Aeroporto Internacional de Los Angeles/EUA, afirma a emissora de TV americana NBC.

Segundo a notícia, a prisão é relacionada a um tiroteio ocorrido em novembro de 2021, segundo fontes policiais que comentaram o assunto.

Rihanna e A$AP Rocky no MET Gala: cantor preso em Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress

O rapper tinha acabado de chegar em um avião particular de Barbados, onde estava de férias com a namorada. O próprio advogado de Mayers, Alan Jackson, confirmou que o artista foi preso.

O cantor estava sendo investigado pela polícia de Los Angeles sobre uma troca de tiros que ocorreu perto de Vista Del Mar e Selma Ave, na noite de 6 de novembro do ano passado.

A vítima disse à polícia que viu o rapper andando com outras duas pessoas, antes de se aproximar dela na rua e atirar de três a quatro vezes. Uma das balas teria passado de raspão em sua mão esquerda. Na época, o tiroteio não havia sido noticiado na imprensa.

Anteriormente, em 2019, Mayers foi preso na Suécia após uma briga de rua. A vítima da agressão foi um afegão de 19 anos. O rapper chegou a ficou preso por um mês, e ainda deve de pagar cerca de US$ 1 mil.