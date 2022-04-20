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A$AP Rocky, que terá filho com Rihanna, é preso em aeroporto de Los Angeles

Rapper estava voltando de Barbados em uma visita à Rihanna, que espera o nascimento do primeiro filho do casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 15:50

O rapper A$AP Rocky, nome artístico de Rakim Mayers, foi detido nesta quarta-feira (20) no Aeroporto Internacional de Los Angeles/EUA, afirma a emissora de TV americana NBC.
Segundo a notícia, a prisão é relacionada a um tiroteio ocorrido em novembro de 2021, segundo fontes policiais que comentaram o assunto.
Rihanna e A$AP Rocky no MET Gala
Rihanna e A$AP Rocky no MET Gala: cantor preso em Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress
O rapper tinha acabado de chegar em um avião particular de Barbados, onde estava de férias com a namorada. O próprio advogado de Mayers, Alan Jackson, confirmou que o artista foi preso.
O cantor estava sendo investigado pela polícia de Los Angeles sobre uma troca de tiros que ocorreu perto de Vista Del Mar e Selma Ave, na noite de 6 de novembro do ano passado.

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A vítima disse à polícia que viu o rapper andando com outras duas pessoas, antes de se aproximar dela na rua e atirar de três a quatro vezes. Uma das balas teria passado de raspão em sua mão esquerda. Na época, o tiroteio não havia sido noticiado na imprensa.
Anteriormente, em 2019, Mayers foi preso na Suécia após uma briga de rua. A vítima da agressão foi um afegão de 19 anos. O rapper chegou a ficou preso por um mês, e ainda deve de pagar cerca de US$ 1 mil.
Em janeiro deste ano, Rihanna anunciou a gravidez de seu primeiro filho com o A$AP Rocky, depois de ter negado boatos em dezembro de 2021.

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