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Reality show

'A Fazenda': Deolane diz que causou expulsão de Shayan e Record TV se pronuncia

Ex-peão foi expulso após brigar com o modelo Tiago Ramos na sede do reality show
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 09:47

Deolane Bezerra em
Deolane Bezerra em "A Fazenda 14" Crédito: Reprodução/Playplus
Deolane Bezerra, participante da 14ª temporada de A Fazenda, disse que manipulou o jogo para causar a expulsão do empresário Shayan Haghbin. A Record TV, emissora responsável pelo reality show, se pronunciou sobre o caso e negou as informações nessa segunda-feira, 24, durante a exibição da Prova De Fogo.
O elenco participou de um jogo da discórdia no domingo, 23, em que as adversárias Deolane e Deborah Albuquerque bateram boca. A ex-Power Couple Brasil disse que a advogada foi uma das responsáveis pela expulsão de Shay. Ela confirmou a acusação.
A Record TV exibiu o trecho e se posicionou com uma mensagem na tela. "A expulsão de Shay e Tiago se deu pela quebra de regras do programa, não por exigência de qualquer participante", escreveram.

ENTENDA

Shay foi expulso com o modelo Tiago Ramos na última sexta-feira, 21, após os peões brigarem. A discussão, que houve troca de empurrões e cotoveladas, aconteceu depois do empresário retornar da quinta eliminação do reality show.
A Record TV entendeu que houve agressão e decidiu tirá-los do jogo. Em um comunicado exibido na televisão da sede, a emissora argumentou que "ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e a de outros peões".

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