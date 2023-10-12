'A Fazenda 2023': Yuri Meirelles é o Fazendeiro; Márcia Fu, Cariúcha e Shay enfrentam a Roça

A Fazenda 15: Yuri é o novo Fazendeiro Crédito: Reprodução/RecordTV

Na noite da quarta-feira, 11, o influencer Yuri Meirelles venceu pela segunda vez a Prova do Fazendeiro no reality A Fazenda e se libertou da berlinda que definirá o próximo eliminado do programa nesta quinta-feira, 12, entre Cariúcha, Márcia Fu e Shayan.

A prova consistiu em três etapas de agilidade, onde quem terminasse primeiro conquistaria o título de Fazendeiro.

Na primeira etapa, os competidores teriam de montar uma escada, na segunda encontrar uma bola correta em uma piscina de bolinhas e na terceira teriam de encestar quatro bolas.

Yuri foi o mais ágil e afirmou que nesta segunda vez como Fazendeiro iria "mexer um pouco no jogo" e "deixar eles sofrerem um pouco", ao se referir aos peões da Sede.

Eita! Yuri ganha a prova e é o Fazendeiro pela SEGUNDA VEZ! #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/QRp3yqezuC — A Fazenda (@afazendarecord) October 12, 2023

Com o influencer fora da formação, a Roça foi fechada com Cariúcha, Márcia Fu e Shayan.

O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado nesta quinta-feira, 12, a partir das 22h30, pela Record.

Relembre como foi a formação