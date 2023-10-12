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'A Fazenda 2023': Yuri Meirelles é o Fazendeiro; Márcia Fu, Cariúcha e Shay enfrentam a Roça

Cenário da berlinda foi montado após a prova, realizada na noite de quarta (11), que consistiu em três etapas de agilidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 09:33

A Fazenda 15: Yuri é o novo Fazendeiro
A Fazenda 15: Yuri é o novo Fazendeiro Crédito: Reprodução/RecordTV
Na noite da quarta-feira, 11, o influencer Yuri Meirelles venceu pela segunda vez a Prova do Fazendeiro no reality A Fazenda e se libertou da berlinda que definirá o próximo eliminado do programa nesta quinta-feira, 12, entre Cariúcha, Márcia Fu e Shayan.
A prova consistiu em três etapas de agilidade, onde quem terminasse primeiro conquistaria o título de Fazendeiro.
Na primeira etapa, os competidores teriam de montar uma escada, na segunda encontrar uma bola correta em uma piscina de bolinhas e na terceira teriam de encestar quatro bolas.
Yuri foi o mais ágil e afirmou que nesta segunda vez como Fazendeiro iria "mexer um pouco no jogo" e "deixar eles sofrerem um pouco", ao se referir aos peões da Sede.
Com o influencer fora da formação, a Roça foi fechada com Cariúcha, Márcia Fu e Shayan.
O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado nesta quinta-feira, 12, a partir das 22h30, pela Record.

Relembre como foi a formação

  • A formação se iniciou com o vencedor da Prova de Fogo, Lucas Souza, abrindo o Lampião do Poder e escolhendo o Poder Branco para si e entregando o Poder Laranja para Rachel Scherazade.
  • O peão recebeu o poder da imunidade e pode presentear alguém com o mesmo benefício e escolheu Rachel novamente.
  • Com ambos imunes, Jaquelline, como Fazendeira da semana, deu início a formação e indicou Cariúcha para a roça.
  • "Eu não concordo muitas vezes com o jogo dela", justificou Jaquelline.
  • A indicada afirmou que já esperava. "Ela é muito amiga do Lucas que eu tenho muito confronto aqui dentro", disse Cariúcha.
  • Durante a votação dos peões, Márcia Fu foi a mais votada e puxou Shay para se juntar a ela na Roça.
  • Para animar a formação, o Poder Laranja dado a Sheherazade cancelou o 'Resta Um', que definiria quem ocuparia o quarto banco da roça.
  • No lugar da tradicional dinâmica, Sheherazade pode indicar duas pessoas para serem votadas pelos demais participantes e disputar berlinda com Cariúcha, Márcia e Shay.
  • Com 11 votos, Yuri Meirelles foi o cotado para a Roça ao competir com Kamila Simioni, também escolhida por Rachel.

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