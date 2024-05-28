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A dois meses de 'superluta', Mike Tyson passa mal em voo para Los Angeles

Mike Tyson, 57, passou mal e precisou de atendimento médico durante um voo para Los Angeles, no último domingo (26).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 09:08

Lutador Mike Tyson
Mike Tyson passa mal e precisa de atendimento médico Crédito: REUTERS
Mike Tyson, 57, passou mal e precisou de atendimento médico durante um voo para Los Angeles, no último domingo (26).
O lutador, que se prepara para enfrentar o youtuber Jake Paul, teve uma crise de úlcera e sentiu fortes dores estomacais e náuseas, segundo o New York Post.
À publicação, a assessoria de imprensa do lutador afirmou que ele está bem. "Felizmente, Tyson está muito bem. Ele sentiu náuseas e tonturas devido a um surto de úlcera 30 minutos antes do pouso. Ele agradece à equipe médica que esteve lá para ajudá-lo", afirmou nota da assessoria.
"A MAIOR LUTA DO SÉCULO 21"
Tyson vai enfrentar o youtuber e boxeador amador Jake Paul no dia 20 de julho, em evento que será transmitido pela Netflix. O brasileiro Whindersson Nunes também estará no evento, enfrentando o boxeador indiano Neeraj Goyat.

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