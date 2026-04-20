Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes

Tadeu Schmidt quebrou o protocolo ao conversar com os finalistas do BBB 26 logo após a saída de Leandro Boneco. Bastante emocionado, ele decidiu compartilhar seu luto com Ana Paula Renault, que já havia sido informada sobre a morte do pai, Gerardo Renault, neste domingo (19).





"Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer", inicia.





Em seguida, o apresentador desabafa: "Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo".





Tadeu, então, comenta sobre a morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, na última sexta-feira (17). "Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? [...] Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", diz.





"Então, é só para te dizer que eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente", resume, com a voz embargada.





Depois disso, o apresentador diz como seu irmão agiria naquele momento: "Pelo o que você conta da sua relação com o seu pai, eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele", finaliza.



