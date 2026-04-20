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Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes

Apresentador de solidarizou após morte do pai de Ana Paula Renault, uma das finalistas do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 13:19

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26 Globo/Fábio Rocha

Tadeu Schmidt quebrou o protocolo ao conversar com os finalistas do BBB 26 logo após a saída de Leandro Boneco. Bastante emocionado, ele decidiu compartilhar seu luto com Ana Paula Renault, que já havia sido informada sobre a morte do pai, Gerardo Renault, neste domingo (19).


"Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer", inicia.


Em seguida, o apresentador desabafa: "Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo".


Tadeu, então, comenta sobre a morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, na última sexta-feira (17). "Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? [...] Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", diz.


"Então, é só para te dizer que eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente", resume, com a voz embargada.


Depois disso, o apresentador diz como seu irmão agiria naquele momento: "Pelo o que você conta da sua relação com o seu pai, eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele", finaliza.


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