Vitória: roteiro para curtir um dia de verão no Centro da capital capixaba

Verão, calor, sol, praia e diversão! Tudo isso combina com um dia repleto de lazer. Mas.... se você quer sair um pouco da rotina, e explorar um tiquinho a mais do que Vitória tem para oferecer, "HZ" montou um roteiro rápido e prático pelo Centro da capital capixaba. Resumindo: reunimos o que fazer em um dia passeando e curtindo a região e aproveitando todo aparato cultural e gastronômico encontrado por lá.

Pegue sua mochila, vista uma roupa confortável (não esqueça o litro de água) e vamos para a nossa jornada, começando com o suntuoso Centro Cultural Sesc Glória (Avenida Jerônimo Monteiro, 428).

Fundando em 1932, o prédio completa 90 décadas neste ano. Antes funcionando como cinema comercial (qual capixaba não assistiu "Ghost - Do Outro Lado da Vida" sentado naquelas cadeiras?), o local agora é mantido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc -ES) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio) e foi reaberto em 2014, após uma reforma completa da parte interna e restauração da fachada.

Cúpula do charmoso teatro do Centro Cultural Sesc Glória, no Centro da capital Crédito: Fernando Madeira

Atualmente, o Centro Cultural Sesc Glória conta com projeções de cinema, espetáculos teatrais, biblioteca e oficinas de formação, entre tantas outras atividades. O espaço também possuiu um charmoso teatro, que conta com 650 lugares. Ah, sim: no local, existem três camarotes cativos, que só pessoas convidadas podem usufruir. É muito luxo!

Opulências à parte, nosso próximo destino é o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo, inaugurado em 1998. O MAES fica bem perto do Sesc Glória. Basta descer um pouquinho pela direita na Avenida Jerônimo Monteiro. Fácil de chegar!

Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes), no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Secult

Podemos chamar o museu de "coringa" do nosso roteiro turístico, pois em qualquer época do ano é interessante visitá-lo, especialmente as exposições. Este mês, por exemplo, museu inaugura o projeto "Maes Tons", que pretende possibilitar uma mescla entre artes visuais e outras manifestações artísticas, como a cena musical produzida no Estado.

Como o centro de Vitória é repleto de prédios históricos, não podemos deixar de fora do nosso passeio a Catedral Metropolitana (Praça Dom Luís Scortegagna, Centro), localizada na Cidade Alta.

A Catedral Metropolitana é um dos points para ser visitado no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Aberta para visitação (gratuita) diariamente, das 7h às 19h, o patrimônio é um dos cartões postais de Vitória, destacando sua arquitetura neogótica, com construção iniciada em 1918 e inauguração em 1933.

HORA DE COMER

E de tanto andar pelas ruas do Centro, bateu aquela fome "monstro". Resolvemos escolher um lugar charmoso, na Rua do Rosário. Subindo a escadaria, encontramos A Oca - Bistrô & Ateliê , que reúne gastronomia e arte. O menu é todo elaborado na culinária brasileira, com alimentos frescos e naturais, fruto do trabalho de produtores capixabas. O espaço também conta com muitas atividades culturais.

E nosso último destino (ou seria dica?) do Centro de Vitória também pode ser curtido à noite. Trata-se da Rua Gama Rosa. Os bares e restaurante do local caíram no gosto da galera, virando um point boêmio. Aproveite, pois a noite é apenas uma criança por lá!

TEM PRAIA TAMBÉM

Sentiu falta de uma praia? Não podemos esquecer que o verão está aí e existem muitas praias para se curtir na Capital. Abaixo mostramos as 10 praias da Ilha do Frade, que podem ser uma ótima forma de iniciar o dia para depois partir para os passeios culturais.