Vitória: roteiro para curtir um dia de verão no Centro da capital capixaba

Verão, calor, sol, praia e diversão! Tudo isso combina com um dia repleto de lazer. Mas.... se você quer sair um pouco da rotina, e explorar um tiquinho a mais do que Vitória tem para oferecer, "HZ" montou um roteiro rápido e prático pelo Centro da capital capixaba. Resumindo: reunimos o que fazer em um dia passeando e curtindo a região e aproveitando todo aparato cultural e gastronômico encontrado por lá.
Pegue sua mochila, vista uma roupa confortável (não esqueça o litro de água) e vamos para a nossa jornada, começando com o suntuoso Centro Cultural Sesc Glória (Avenida Jerônimo Monteiro, 428).
Fundando em 1932, o prédio completa 90 décadas neste ano. Antes funcionando como cinema comercial (qual capixaba não assistiu "Ghost - Do Outro Lado da Vida" sentado naquelas cadeiras?), o local agora é mantido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc -ES) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio) e foi reaberto em 2014, após uma reforma completa da parte interna e restauração da fachada.
Atualmente, o Centro Cultural Sesc Glória conta com projeções de cinema, espetáculos teatrais, biblioteca e oficinas de formação, entre tantas outras atividades. O espaço também possuiu um charmoso teatro, que conta com 650 lugares. Ah, sim: no local, existem três camarotes cativos, que só pessoas convidadas podem usufruir. É muito luxo!
Opulências à parte, nosso próximo destino é o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo, inaugurado em 1998. O MAES fica bem perto do Sesc Glória. Basta descer um pouquinho pela direita na Avenida Jerônimo Monteiro. Fácil de chegar!
Podemos chamar o museu de "coringa" do nosso roteiro turístico, pois em qualquer época do ano é interessante visitá-lo, especialmente as exposições. Este mês, por exemplo, museu inaugura o projeto "Maes Tons", que pretende possibilitar uma mescla entre artes visuais e outras manifestações artísticas, como a cena musical produzida no Estado.
Como o centro de Vitória é repleto de prédios históricos, não podemos deixar de fora do nosso passeio a Catedral Metropolitana (Praça Dom Luís Scortegagna, Centro), localizada na Cidade Alta.
Aberta para visitação (gratuita) diariamente, das 7h às 19h, o patrimônio é um dos cartões postais de Vitória, destacando sua arquitetura neogótica, com construção iniciada em 1918 e inauguração em 1933.
HORA DE COMER
E de tanto andar pelas ruas do Centro, bateu aquela fome "monstro". Resolvemos escolher um lugar charmoso, na Rua do Rosário. Subindo a escadaria, encontramos A Oca - Bistrô & Ateliê, que reúne gastronomia e arte. O menu é todo elaborado na culinária brasileira, com alimentos frescos e naturais, fruto do trabalho de produtores capixabas. O espaço também conta com muitas atividades culturais.
E nosso último destino (ou seria dica?) do Centro de Vitória também pode ser curtido à noite. Trata-se da Rua Gama Rosa. Os bares e restaurante do local caíram no gosto da galera, virando um point boêmio. Aproveite, pois a noite é apenas uma criança por lá!
TEM PRAIA TAMBÉM
Sentiu falta de uma praia? Não podemos esquecer que o verão está aí e existem muitas praias para se curtir na Capital. Abaixo mostramos as 10 praias da Ilha do Frade, que podem ser uma ótima forma de iniciar o dia para depois partir para os passeios culturais.