Réveillon: Vila Velha terá 15 minutos de queima de fogos e restrição nos quiosques

Vila Velha terá 15 minutos de queima de fogos em suas praias no réveillon 2022 Crédito: Freepik

As informações foram repassadas pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), em entrevista concedida a Rádio CBN Vitória na manhã desta terça-feira (28). "Vila Velha vai ter queima de fogos e destaco que será em formato de baixo ruído. Ao todo, cerca de dez balsas estarão dispostas em nossa orla, da Praia da Costa até a Praça dos Ciclistas (região de Itaparica). Também contaremos com três pontos fixos de shows pirotécnicos: Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta. Serão 15 minutos de espetáculo".

O prefeito também afirmou que outros eventos públicos continuam cancelados. "Não teremos shows e nem vamos permitir a colocação de tendas espalhadas nas praias. Nossa intenção é que as pessoas assistam ao espetáculo e retornem às suas casas".

De acordo com Arnaldinho, mesmo sem as tendas, moradores e turistas podem levar suas cadeiras e assistir ao show pirotécnico na areia, como também passear pelo calçadão. "Isso tudo com máscara e sem aglomeração, respeitando a legislação da cidade e do Governo do Estado em relação à Covid-19", acentua.

"Tomamos essa decisão (de promover a queima de fogos no réveillon) tendo como base a Matriz de Risco do Governo do Estado, lançada em 24 de dezembro. Como Vila Velha encontra-se em risco baixo (para a transmissão da Covid-19), tivemos condições de fazer um processo de licitação e iniciar os trabalhos da programação de ano novo", assinala.

Borgo afirmou ainda que quiosques poderão promover suas atividades até as 2h de sábado (1º). "Em reunião realizada nesta segunda (27), apenas um quiosque, por enquanto, se colocou à disposição para fazer o réveillon. Estamos fazendo uma portaria conjunta e avisando aos outros estabelecimentos que farão algum tipo de confraternização, delimitando o horário de funcionamento até as 2h e proibindo a queima de fogos", esclarece.

Também durante a entrevista, o prefeito de Vila Velha revelou que usará a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária para fazer fiscalizações durante o ano novo, tanto nos quiosques quanto nas festas particulares que devem acontecer no município.