Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo

Veja por que visitar os Lençóis Maranhenses

Mergulhe em uma experiência única nesse destino encantador no Maranhão
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
A visão paradisíaca dos Lençóis Maranhenses é deslumbrante em qualquer época do ano (Imagem: guilhermespengler | Shutterstock) Crédito:
Os Lençóis Maranhenses são uma das paisagens naturais mais espetaculares do país. Esse vasto território de cerca de 155 mil hectares é marcado por um cenário único de dunas intermináveis e lagoas de água doce, criando uma paisagem deslumbrante e surreal.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi estabelecido em 1981 para preservar essa maravilha da natureza, por isso os visitantes devem seguir regras estritas para preservar o ambiente, como não deixar resíduos, não nadar nas lagoas com protetor solar e não perturbar a vida selvagem.

Paisagens diferentes ao longo das estações

Suas dunas , que podem atingir até 40 metros de altura, são moldadas pelo vento e pelas chuvas sazonais. Durante a estação chuvosa, que ocorre entre fevereiro e maio, as lagoas se enchem de água, criando um espetáculo de reflexos e cores deslumbrantes. A água cristalina das lagoas contrasta dramaticamente com a areia branca das dunas.
Conforme a estação seca avança, as lagoas começam a evaporar, revelando as majestosas dunas. A flora e a fauna da região adaptaram-se a esse ambiente único, com plantas resistentes e animais, como o caranguejo Uçá, encontrado nas lagoas temporárias.
Algumas das lagoas mais famosas incluem a Lagoa Bonita, Lagoa Azul, Lagoa das Andorinhas e Lagoa da Gaivota. Cada uma tem suas características únicas e proporciona experiências incríveis.
Imagem Edicase Brasil
Para os amantes da natureza, os Lençóis Maranhenses não podem ficar de fora do roteiro de viagem (Imagem: Travelling Jack | Shutterstock) Crédito:

Imersão na natureza

Os Lençóis Maranhenses são um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e constituem um dos destinos mais desejados do Brasil. A cidade de Barreirinhas serve como ponto de partida para explorar a região, com passeios de jipe pelas dunas e de barco pelo rio Preguiças, que proporcionam uma maneira emocionante de conhecer esse tesouro natural.

Cultura tradicional maranhense

O município também oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde pousadas simples até resorts de luxo, com opções de acomodações que atendem a preferências e orçamentos variados.
A região também oferece oportunidades para explorar a cultura local, incluindo a culinária maranhense , que é rica em pratos à base de peixe e frutos do mar.

Vale a pena visitar

Seja pela sua beleza exuberante, pelo contraste entre as dunas e as lagoas ou pela sensação de estar em um local quase surreal, os Lençóis Maranhenses são uma das maravilhas naturais mais fascinantes do Brasil, atraindo visitantes de todo o mundo para testemunhar essa incrível obra-prima da natureza. Vale a visita!

Veja Também

Conheça as belezas naturais da Chapada Diamantina

Conheça as principais maravilhas de Fernando de Noronha

Veja como aproveitar o melhor da República Dominicana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados