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Turismo

Conheça as belezas naturais da Chapada Diamantina

Veja as maravilhas que fazem do local um dos principais pontos turísticos do Brasil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Por conta de seu tamanho e quantidade de atrativos, Chapada Diamantina se torna praticamente impossível de se visitar uma vez só (Imagem: Robledo Braga | Shutterstock) Crédito:
Reunindo diversos atrativos naturais e culturais no coração da Bahia, o lugar é destino certo paraquem busca paz e tranquilidade ou para quem está atrás de história e aventura. Salpicado decachoeiras, grutas, cânions e vales, o Parque Nacional da Chapada Diamantina abrange 5 cidades:Lençóis, Palmeiras, Andaraí, Mucugê e Ibicoara e sua sede fica na cidade de Palmeiras.

Atrativos de Lençóis

Lençóis, na região norte do parque, é a que mais recebe turistas , já que possui melhor infraestruturapara atendê-los e fica a 420 quilômetros de Salvador. Seus casarões históricos foram transformadosem pousadas, restaurantes, agências e outros serviços. Alguns dos principais passeios do destinosaem de lá, como Marimbus, Fumaça por baixo, Mixila, Cachoeira dos Mosquitos, Serra das Paridas,Rio Mucugezinho, entre outros.

Para quem gosta de aventura

Santuário do trekking , o lugar ficou bastante conhecido por ser um destino roots , mas, hoje em dia,oferece bastante conforto para todo tipo de visitante. Suas trilhas têm dificuldade variada, assimcomo as opções de esportes para diversos níveis de aventura.
Por conta de seu tamanho e quantidade de atrativos , é praticamente impossível visitar tudo de uma vez só. Cada cantinho daChapada merece uma atenção especial, e isso só pode ser feito com calma. Mas não se preocupeporque vontade de voltar para esse paraíso não vai faltar!
Imagem Edicase Brasil
Rica em belezas naturais, Chapada Diamantina é o local perfeito para curtir com a família e amigos (Imagem: Marcio Pascale | Shutterstock) Crédito:

Trekking mais bonito do Brasil

E quando o assunto é trekking , um passeio não pode faltar. É o do Vale do Pati, conhecido como omais bonito trekking do Brasil. A trilha do Pati pode ser feita em três, quatro ou cinco dias, quantomais tempo disponível para permanecer no Vale, mais se pode ver. São inúmeros mirantes, cânionse cachoeiras.

Grande diversidade de fauna e flora

Reduto de belezas naturais , a Chapada conta com uma diversidade grande de fauna e flora. São maisde 50 tipos de orquídeas, bromélias e trepadeiras, além de espécies animais raras. O ParqueNacional, criado na década de 80, atua como órgão protetor de toda essa exuberância.

Morro do Pai Inácio

Um dos atrativos mais requisitados e famosos é o Morro do Pai Inácio que, apesar de possuir1.120m de altitude, é de fácil acesso. Ali se pode ver um belíssimo pôr do sol, digno de cartão postal.O local é também sinônimo de lendas e mistérios na região.
Os antigos contam que o nome seoriginou a partir da história de um escravo que teve um romance com a filha de um rico fazendeiro eo namoro resultou numa gravidez. Com medo da intolerância da época, o homem fugiu para omorro e, do alto, pulou com um guarda-chuva aberto, desaparecendo, assim, para sempre.

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