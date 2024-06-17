Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Rio de Janeiro supera Paris como lugar mais buscado por cineastas em 2023
Turismo cultural

Rio de Janeiro supera Paris como lugar mais buscado por cineastas em 2023

Dados indicam que a cidade carioca recebeu 7.885 diárias de filmagem, contra 7,4 mil da cidade francesa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 19:30

Calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro
Calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Shutterstock
O Rio de Janeiro, cidade cobiçada na filmografia nacional, parece cada vez mais encantar também os cineastas estrangeiros. A cidade superou Paris em 2023 como uma das cidades mais buscadas para filmagens de filmes. Dados da RioFilme, órgão da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, indicam que a cidade recebeu 7.885 diárias de filmagem, contra 7,4 mil da cidade francesa.
O número carioca supera ainda o de São Paulo, que teve pouco menos de 4,9 mil diárias, e a Cidade do México, com 7.876 diárias. À frente do Rio de Janeiro, estão Los Angeles, nos Estados Unidos, com 24,8 mil diárias, e Madrid, na Espanha, com pouco mais de 11 mil diárias.
Os número de diárias alcançado em 2023 supera em mais de três centenas o de 2022, quando foram feitas cerca de 7,5 mil diárias. No ano passado, a cidade recebeu 26 produções estrangeiras que realizaram 258 diárias por lá. Estados Unidos e França lideram a lista dos interessados nas locações cariocas, que inclui ainda Áustria, México, Japão, Índia, Equador, Cazaquistão, Canadá, e Austrália.
Até o momento, o Rio de Janeiro abrigou cerca de 3,5 mil diárias de filmagem em 2024.

Veja Também

5 cidades brasileiras para curtir o inverno

3 dicas para aproveitar os encantos de Caraíva

3 praias incríveis para visitar em Arraial do Cabo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados