Turismo

Projeto usa tour virtual para apresentar pontos turísticos do ES

Plataforma permite que o visitante navegue pelos ambientes, ouça explicações históricas e explore curiosidades

Um grupo de jovens do Espírito Santo criou uma plataforma digital que permite visitar, de forma virtual, alguns dos principais pontos históricos do Estado. Batizado de Turismo Digital, o projeto reúne imagens em 360°, textos informativos e recursos de acessibilidade que ajudam a contar a história de locais simbólicos da cultura capixaba.>

O Turismo Digital foi viabilizado com recursos do Edital 08/2023 – Conteúdo Digital, do Governo do Espírito Santo. O tour pode ser acessado em www.turismodigitalcapixaba.vercel.app.>