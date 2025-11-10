Lançamento

Novo parque aquático do ES terá piscina de ondas, rio lento e resort

Pocou Acqua Park estará em meio ao relevo montanhoso e promete movimentar a região com ainda mais aventura

Julia Galter Estagiária

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:00

Projeto do novo parque aquático nos Pontões Capixabas Crédito: Divulgação / EVO Inteligência em Negócios - Gerado por Caldas Arquitetura

O município de Pancas, já conhecido por suas atividades turísticas de aventura, vai ganhar um novo complexo de lazer com piscina de ondas, toboáguas que vão usar o relevo da região para levar muita adrenalina ao público, Parque dos Trolls e um mirante com vista privilegiada para os Pontões. De acordo com o site oficial do Pocou Acqua Park, o local ainda terá um resort e chalés para hospedagens.

A ideia da piscina de ondas é levar a emoção da praia ao interior, com ondas, água cristalina e areia natural. Além disso, brinquedos interativos, balde gigante, área relax e rio lento, que passa por toda a extensão do parque.

Situado em meio às imponentes formações rochosas dos Pontões Capixabas, o espaço se junta a atividades como voo livre, balonismo e tirolesa, fortalecendo ainda mais o legado de "capital capixaba da aventura".

Projeto da piscina com ondas do Pocou Acqua Park, em Pancas Crédito: DIvulgação

Para o arquiteto Antonio Marcos Cladas, responsável pelo projeto, construir um parque aquático em um relevo tão montanhoso realmente traz desafios técnicos, mas é justamente isso que torna o projeto único.

As condições do terreno nos permitem criar soluções arquitetônicas e cenográficas diferenciadas, que não seriam possíveis em áreas planas

"O resultado é um parque que se integra ao ambiente natural, aproveitando as formas e alturas do relevo para oferecer experiências visuais e sensoriais muito mais impactantes. Em vez de ser uma dificuldade, o relevo montanhoso se transforma em um grande aliado para criar um projeto exclusivo e uma experiência inesquecível para o visitante", completou.

Novo atrativo cultural de Pancas será inaugurado em 2028 Crédito: Divulgação / EVO Inteligência em Negócios

O empreendimento, lançado no último sábado (8), deve aquecer a economia e gerar empregos, com a previsão de investimento de R$ 350 milhões ao longo de 10 anos. A primeira etapa do empreendimento começa a ser construída em maio de 2026, e o parque aquático será inaugurado no segundo semestre de 2028.

Projeto do mirante do Pocou Acqua Park, em Pancas Crédito: Divulgação

