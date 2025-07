Gratuito

Espetáculo natural: veja fotos do bosque das cerejeiras em Alfredo Chaves

São mais de 320 árvores floridas que, todos os anos, atraem visitantes apaixonados por natureza e fotografia

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de julho de 2025 às 10:05

Cerejeiras em Alfredo Chaves atingem ápice da floração Crédito: Secretaria de Comunicação Social/Dirceu Cetto/Higor Rigotti

Um espetáculo natural de tirar o fôlego está colorindo as montanhas capixabas: as cerejeiras de Alfredo Chaves chegaram ao auge da floração e transformaram o Sítio Monte Rá, na comunidade de Redentor, em um cenário digno de filme. São mais de 320 árvores em flor que, todos os anos, atraem visitantes apaixonados por natureza e fotografia. >

O local, que fica a mais de mil metros de altitude, foi criado pelo mestre coreano Lee, que se mudou para o Brasil em 1971 com a missão de difundir o Taekwondo e, desde 1998, vive em Alfredo Chaves. A ideia de plantar as cerejeiras partiu do desejo de espalhar alegria, cor e contemplação em meio à natureza.>

Cerejeiras em Alfredo Chaves atingem ápice da floração Crédito: Secretaria de Comunicação Social/Dirceu Cetto/Higor Rigotti

A visitação é gratuita, mas o passeio exige consciência ambiental: trata-se de uma área particular e residencial, sem infraestrutura turística como banheiros ou lanchonetes. Por isso, é fundamental que os visitantes respeitem as regras do local e preservem o espaço - nada de lixo no chão ou danos às árvores.>

O bosque pode ser visitado todos os dias e é um dos maiores do tipo no Espírito Santo. O acesso é feito pela comunidade de São Bento de Urânia, a cerca de 45 km do centro de Alfredo Chaves, com 9 km finais em estrada de chão.>

Veja fotos

Cerejeiras em Alfredo Chaves atingem ápice da floração 1 de 6

