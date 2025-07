Inusitadas

De barril de vinho a casa de vidro: as hospedagens inusitadas para curtir o frio no ES

Há opções para todos os gostos: tem chalé em formato de garrafa e até ônibus transformado em refúgio no Caparaó

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 9 de julho de 2025 às 08:30

Conheça diversas opções diferentes de hospedagens para curtir o inverno capixaba Crédito: Reprodução/Instagram/@chalesvillacaravaggio/@meuonibusoffwhite/@maukacabanas/@familiagratidao.caparao

Se o frio chegou, é hora de subir a serra capixaba - e melhor ainda se for com charme, aconchego e um toque de originalidade. No Espírito Santo, uma nova geração de hospedagens criativas está conquistando viajantes em busca de experiências autênticas, contato com a natureza e conforto fora do comum. >

De cabanas geodésicas em Domingos Martins a uma kombi estacionada com vista para o Caparaó, HZ selecionou oito refúgios incríveis para aproveitar o inverno capixaba de um jeito inesquecível.>

Casa de Vidro – Santa Teresa

Imagine dormir cercado por mata atlântica, com a sensação de estar flutuando no meio da floresta. A Casa de Vidro, localizada em Santa Teresa, é uma hospedagem inusitada e poética. Toda feita em estrutura de vidro e madeira, ela proporciona uma vista panorâmica da vegetação e do céu estrelado. >

A Casa de Vidro é um charme em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram/@villaggio_forestale

A proposta do Villaggio Forestale é oferecer uma experiência de paz, isolamento e bem-estar, com foco no conforto e na leveza. O projeto é perfeito para quem busca silêncio, leitura, meditação e momentos de introspecção em meio à natureza. A diária, apurada em julho deste ano, custa entre R$ 850 (de segunda a quinta) e R$ 1.100 (final de semana). >

Barril de Vinho – Santa Teresa

Imagina ficar hospedado dentro de um barril de vinho? Pode parecer coisa de filme, mas é realidade na Villa Caravaggio, em Santa Teresa. As acomodações inusitadas são barris gigantes, adaptados para receber casais com muito conforto e charme. >

Hospedagem de barril de vinho faz sucesso em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram/@chalesvillacaravaggio

Cada unidade é equipada com cama queen size, ar-condicionado, frigobar e uma decoração rústico-romântica. A experiência é singular: é como estar dentro de uma história, em meio à natureza exuberante da serra capixaba, com vinhos, frios e pores do sol de cinema. A diária, apurada em julho deste ano, custa entre R$ 918 (de segunda a quinta) e R$ 2.385 (final de semana). >

Tiny House – Guarapari

Localizada na Região Serrana de Guarapari, a La Bombonera Tiny House mistura conceito e estilo em um espaço reduzido, mas muito bem planejado. Com duas cabanas batizadas de Merlot e Chardonnay, o local é cercado por natureza e foi pensado para casais que buscam uma estadia íntima e especial. >

O La Bombonera Tiny Houses tem um conceito de hospedagens menores e aconchegantes Crédito: Reprodução/Instagram/@diegoaraujovix/@labombonera_tinyhouses

No inverno, as temperaturas na região chegam a 15 °C, tornando o clima perfeito para vinho, fogueira e boas conversas. As casas são equipadas com cozinha, banheiros completos, varanda e decoração charmosa que une o rústico ao contemporâneo. Até a cama sai do quarto. A diária, apurada em julho deste ano, custa entre R$ 500 (de segunda a quinta) e R$ 600 (final de semana). >

Meu Ônibus Off White – Santa Teresa

Já pensou em dormir em um ônibus adaptado em meio à natureza? O projeto "Meu Ônibus Off White", localizado em Santa Teresa, transforma antigas conduções em hospedagens criativas e minimalistas. Com espaços bem distribuídos e decoração clean, a experiência une estilo, simplicidade e contato direto com o meio ambiente. A diária, apurada em julho deste ano, custa a partir de R$753,29. >

Meu ônibus offwhite é uma estilo diferente de hospedagem Crédito: @garfoemala/@meuonibusoffwhite

Bangalô de Bambu – Patrimônio da Penha

Na Aldeia Alegria, o bangalô feito de bambu é um exemplo de arquitetura sustentável e acolhedora. A estrutura leve e resistente cria um espaço que respira natureza, com ambientes iluminados, ventilados e pensados para acolher. >

Aldeia Alegria, Hospedagem Sensorial Patrimônio da Penha, Serra do Caparaó Crédito: Reprodução/Instagram/@aldeiaalegria

O local também abriga outras acomodações alternativas e é muito procurado por quem busca experiências conscientes, com conexão espiritual, arte e vida comunitária. Ideal para quem quer desacelerar e viver com simplicidade, mas cercado de beleza. A diária, apurada em julho deste ano, custa a partir de R$ 480. >

Kombi Cogumelo Espacial – Patrimônio da Penha

Se a ideia é uma aventura psicodélica misturada com natureza, a Kombi Cogumelo Espacial é uma escolha certeira. Personalizada com temática criativa, a kombi está estacionada em um terreno com visual de tirar o fôlego em Patrimônio da Penha (Divino de São Lourenço), no Caparaó. >

A Kombi Cogumelo Espacial é uma escolha certeira em Patrimônio da Penha Crédito: Reprodução/Instagram/@diegoaraujovix/@familiagratidao.caparao

A proposta é viver de forma compacta, com liberdade e originalidade. É a cara de quem curte design alternativo, minimalismo e quer dormir sob as estrelas ouvindo os sons da mata. A diária, apurada em julho deste ano, custa a partir de R$ 250. >

Mauka Cabanas – Domingos Martins

Com cabanas em formato de domos geodésicos, a Mauka é uma hospedagem que alia arquitetura diferenciada, conforto e paisagens deslumbrantes. Situadas nas montanhas de Domingos Martins, essas cabanas são ideais para casais em busca de uma escapada romântica, em um espaço que proporciona conforto térmico, privacidade e visual panorâmico. >

As cabanas geodésicas da Mauka, em Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram/@diegoaraujovix/@maukacabanas

A estrutura em domo é pensada para integrar o hóspede à natureza com sofisticação e aconchego. A diária, apurada em julho deste ano, custa a partir de R$986,59 (pelo Airbnb). >

Sítio Balango – Domingos Martins

No coração da Região Serrana do Espírito Santo, o Sítio Balango oferece uma experiência de hospedagem que combina charme, natureza e aconchego. Localizado a poucos minutos do centro de Domingos Martins, o sítio abriga cabanas charmosas, como a famosa Pica-Pau, que conta com piscina privativa, jacuzzi, sinuca e lareira. >

Sítio Balango oferece uma experiência de hospedagem que combina charme, natureza e aconchego Crédito: Diego Araújo

Ideal para casais e pequenos grupos, o espaço convida ao relaxamento com trilhas, um lago cristalino e muito verde ao redor. A proposta é proporcionar uma imersão na natureza sem abrir mão do conforto, com ambientes pensados para desconectar da rotina e se conectar com o essencial. A diária, apurada em julho deste ano, custa a partir de R$ 1.601,75 na cabana Sabiá. >

Chalé Garrafão - Santa Maria de Jetibá

O Chalé Garrafão, situado no charmoso Sítio Recanto da Pedra, em Santa Maria de Jetibá, é um refúgio ideal para quem busca tranquilidade e conexão com a natureza. A apenas alguns metros da imponente Pedra do Garrafão, trilha conhecida por sua dificuldade moderada e vistas panorâmicas, o chalé proporciona fácil acesso a passeios ecológicos, cachoeiras e mirantes. A diária, apurada em julho deste ano, custa a partir de R$ 450.>

Chalé Garrafão, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução/Instagram/@recantodapedra.smj

