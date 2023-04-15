Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • De cachoeiras a fazenda centenária: as belezas de Jerônimo Monteiro
Turismo no Caparaó

De cachoeiras a fazenda centenária: as belezas de Jerônimo Monteiro

Terra da laranja é também porta de entrada para o Caparaó capixaba. Lugar reserva belezas naturais e sossego aos visitantes no município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 08:00

Para quem pensa que a cidade de Jerônimo Monteiro é conhecida apenas por ser a Terra da Laranja, está enganado. O lugar, que se revela como aposta para o turismo rural, é também município de porta de entrada para o Caparaó capixaba. Água em abundância e antigas fazendas são algumas das opções para curtir o sossego no município.
Cortado pela BR-482, a cidade fica entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. Os 12.336 habitantes (segundo dados do IBGE) vivem rodeados por uma natureza generosa, entre a Mata Atlântica e paredões de pedra. Tanto que, recentemente, uma área equivalente a 511 campos de futebol foi desapropriada e se transformou em unidade de conservação ambiental.
Unidade de conservação ambiental
Unidade de conservação ambiental Crédito: Filipe Vargas
“A criação da unidade partiu de um projeto de turismo, coordenado pelo Incaper que revelou potenciais, como o Maciço das Andorinhas e a Pedra da Cava Roxa, propícios a escaladas. Aqui, temos espécies de flora raras, mais de 100, que ocorrem apenas aqui’, comentou a engenheira agrônoma do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Marianna Abdalla Prata.
Além de proteger o meio ambiente e assegurar a existência da flora e da fauna, o local se prepara para receber pesquisas científicas e visitação pública.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Na busca pela preservação da natureza, o Jorge Luís Figueiredo, juntamente com a esposa, cuida há 12 anos de uma área de três hectares, ponto conhecido como Sítio 3 Moinhos. A terra que era coberta de pasto foi reflorestada, as nascentes foram recuperadas e os donos investiram em agroturismo.
Jorge Luís Figueiredo cuida há 12 anos de uma área de três hectares, ponto conhecido como Sítio 3 Moinhos
Jorge Luís Figueiredo cuida há 12 anos de uma área de três hectares, ponto conhecido como Sítio 3 Moinhos Crédito: Felipe Vargas
O local, com pequenas cachoeiras, e serviço de bar é aberto aos visitantes. “Minha preocupação era reflorestar e aproveitar a cachoeira para depois termos um agroturismo aqui. No ano passado, o turismo rural cresceu mais bastante”, conta Jorge Luís, em entrevista ao repórter Thomas Albano, da TV Gazeta Sul.
Ponto conhecido como Sítio 3 Moinhos
Ponto conhecido como Sítio 3 Moinhos Crédito: Felipe Vargas

Cultura

Para quem prefere desbravar a história da região, a opção do município é a Fazenda Gironda. A propriedade, que chegou a abrigar 50 famílias no século passado, está na família do engenheiro mecânico Anselmo Severiano Bernardo Neto há 300 anos. Café e cana-de-açúcar eram produzidas na fazenda.

Opção para desbravar a história da região é a Fazenda Gironda

“Tem muita coisa aqui em Jerônimo: tempos um museu, posto de saúde, escola, igreja, biblioteca e todo o casario preservado. Toda a nossa história, nossa raiz está aqui. A Fazenda Gironda fica metade na divisa de Muqui e metade em Jerônimo. A propriedade pode ser visitada e a gente se sente orgulhoso de preservar nossa história”, revela o herdeiro.
O museu possui fotos, uma coleção de relógios de parede feitos em madeira, telas que contam a história da família e os alambiques de cobre, usados na época em que eles fabricavam cachaça. Hoje, a fazenda tem fabricação de cerveja artesanal e até uma lan house, que é mantida pela prefeitura para a comunidade.

Veja Também

São Pedro de Itabapoana volta a ter aulas de sanfona e viola

Vale do Emboque tem paisagem de filme e encantos da Rota Imperial

Passeio atravessa a Baía de Vitória até o topo do Morro do Penedo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura ES Sul Jerônimo Monteiro Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reunião no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo marcou o início das atividades do Nucoe, que reúne Judiciário, forças de segurança e Ministério Público para apurar irregularidades e garantir eleições seguras no Estado
TRE-ES cria núcleo para agilizar combate a crimes eleitorais
Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira
Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados