São Pedro de Itabapoana volta a ter aulas de sanfona e viola

Aulas para formar músicos voltam em São Pedro de Itabapoana Crédito: Luiz Gonçalves

Mimoso do Sul, no Após cinco anos paralisados, um dos projetos que mais formou músicos na capital da sanfona e da viola está com uma nova turma, no distrito de São Pedro de Itabapoana,, no Sul do Espírito Santo . Em 13 anos de aulas, o núcleo musical formou cerca de 600 músicos.

As aulas retomaram no último sábado (17), com todas as vagas preenchidas de alunos que querem fortalecer a tradição e a cultura da região. Para a professora de artes, Maria Suila Paula do Nascimento Barros, as aulas de música tem um sentimento especial.

"Essa sanfona ganhei quando tinha 13 anos de idade, da minha mãe, já falecida. Ela me deu e me colocou na aula, porém a vida me levou para outros lugares. Hoje com 57, eu retornei a querer aprender e recomeçar, uma homenagem a ela", conta a docente.

Maria Suila Paula do Nascimento Barros Crédito: Luiz Gonçalves

Teoria musical, harmonia, melodia e ritmo são ensinados aos alunos que pretendem aprender sanfona e viola caipira. Os ensinamentos ficam por conta do maestro Silvio Barbiere, que já formou muitos alunos que seguiram a carreira musical pelo país.

“Temos alunos profissionais que trabalham na região e até fora do estado. É preciso de muita amor pelo instrumento e disciplina para ser um bom músico. Esses elementos são a tônica da cultura popular brasileira, e é isso que tentamos resgatar aqui”, pontuou o maestro em entrevista a repórter da TV Gazeta Sul, Alice Sousa.

O projeto

O projeto existe há 13 anos e é uma parceria entre a prefeitura municipal de Mimoso do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com Governo do Estado do Espírito Santo e a associação de moradores de São Pedro do Itabapoana.

Aulas para formar músicos voltam em São Pedro de Itabapoana Crédito: Luiz Gonçalves