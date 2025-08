Hospedagens

6 hostels para você conhecer na Grande Vitória

Entre áreas de convivência diferentes, cafés compartilhados e dicas valiosas dos próprios anfitriões, os hostels se tornam ponto de encontro para viajantes

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 09:30

Hostels da Grande Vitória contam com estrutura completa e até piscina Crédito: Reprodução/Instagram/@acasamorrodomoreno/@guanaanihostel

Viajar não é só sobre o destino final, mas também sobre onde e como você se hospeda. Na Grande Vitória, os hostels vêm ganhando cada vez mais espaço no roteiro de quem busca experiências autênticas, ambientes descontraídos e a chance de conhecer gente nova de diferentes partes do país e do mundo.>

HOTEL x HOSTEL

Muita gente pode ter aquela famosa dúvida: qual a diferença entre um hotel e um hostel? >

Essa resposta pode ser ampla, mas nós podemos trazer alguns pontos que geralmente diferem os dois ambientes. Enquanto os hotéis costumam oferecer quartos privativos com banheiro individual, recepção 24hs e serviço de quarto, os hostels se destacam pelo ambiente compartilhado - do quarto ao banheiro - e descontraído. Além, é claro, de ser mais econômico. >

Neles, é comum encontrar dormitórios coletivos, áreas de convivência e cozinha comunitária, o que torna a estadia mais econômica e propícia para interações entre hóspedes. Essa proposta mais informal e colaborativa atrai viajantes que buscam não apenas um lugar para dormir, mas também oportunidades de conhecer pessoas e trocar experiências.>

>

Guanaaní Hostel Crédito: Reprodução/Instagram/@guanaanihostel/Jonathan S. Borba

Mais do que um simples lugar para dormir, esses espaços combinam conforto, boa localização e um clima de comunidade que transforma qualquer estadia em uma história para contar. Entre áreas de convivência decoradas com personalidade, cafés compartilhados, dicas valiosas dadas pelos próprios anfitriões, os hostels se tornam ponto de encontro para viajantes curiosos e cheios de energia.>

Seja para um mochilão de vários dias ou uma escapada rápida de fim de semana, a região metropolitana capixaba reserva opções para todos os estilos - inclusive com piscina. Do agito das praias urbanas à tranquilidade de recantos mais reservados, os hostels da Grande Vitória oferecem muito mais do que camas: entregam experiências.>

A Casa Morro do Moreno Crédito: Reprodução/Instagram/@acasamorrodomoreno

A Casa Morro do Moreno - Vila Velha

Localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o hostel combina clima acolhedor com praticidade para o dia a dia dos viajantes. Pet friendly e com Wi-Fi liberado, oferece lavanderia e cozinha compartilhada e até piscina para quem gosta de preparar suas próprias refeições. O café da manhã está incluso na diária.>

Uma das opções é o quarto compartilhado masculino, com banheiro interno e que comporta até seis pessoas em três beliches. A partir de R$ 130, o quarto possui ventilador, janelas com vista para o quintal e áreas externas completam a estrutura. Contato: (27) 3075-4445 e (27) 99738-4562.>

Hostel A Casa Morro do Moreno Crédito: Site/acasamorrodomoreno.com.br

Onça da Praia Hostel - Vitória

A poucos passos da orla de Camburi, o Onça da Praia Hostel é conhecido pelo ambiente descontraído e pelas opções econômicas. O dormitório misto para dez pessoas conta com quatro beliches, ventiladores, banheiro compartilhado, armários individuais com tranca e janela para ventilação natural.>

Com preços a partir de R$ 79, é uma alternativa prática para quem quer aproveitar a proximidade da praia e da vida noturna da Capital, sem abrir mão do espírito de hostel e das oportunidades de fazer novas amizades. Contato: (27) 3376-3308 / (27) 99309-4830.>

Onça da Praia Hostel Crédito: Site/https://hotels.cloudbeds.com/

Guanaaní Hostel - Vitória

Instalado em um casarão histórico de 1924, no Centro de Vitória, o Guanaaní oferece uma hospedagem que mistura charme e simplicidade. O quarto misto para oito pessoas (R$ 65 por pessoa) tem três beliches, duas camas de solteiro, armário tipo locker e ventilador de teto. Há também opção de quarto feminino para quatro pessoas (R$ 68 por pessoa), com beliches, armário, arara, espelho e ventilador.>

O Wi-Fi é liberado e a atmosfera histórica do prédio cria uma experiência única para quem se hospeda. É o tipo de lugar que, além de servir como base para passeios, carrega histórias e memórias da cidade. Contato: (27) 3233-4455. >

Guanaaní Hostel Crédito: Site/guanaani

Artsy Vitória Hostel - Vitória

Primeiro hostel design/boutique do Espírito Santo, o Artsy Vitória oferece uma experiência diferenciada, aliando o conceito de hospedagem compartilhada ao conforto de um hotel. Localizado no bairro República, está próximo ao aeroporto, à UFES e à praia.>

As diárias incluem café da manhã e serviços como ar-condicionado, chuveiro aquecido, secador de cabelo, ferro de passar, mapas da cidade e atendimento em recepção. O quarto compartilhado masculino comporta oito pessoas em quatro beliches e custa a partir de R$ 130. Contato: (27) 99855-2699. >

Hostels são uma boa opção de hospedagem para quem busca economizar Crédito: Artsy Hostel

Yellow Hostel - Vila Velha

À frente do Yellow Hostel está Heloisa, que há seis anos recebe hóspedes com atenção personalizada e um clima acolhedor. Localizado na Praia da Costa, conta com seis quartos, incluindo uma suíte, além de três banheiros. A cozinha é completa, há lavanderia, sala de estar ampla e o ambiente é pet friendly.>

O quarto 203, com vista para o mar, tem duas beliches, ar-condicionado, ventilador e armários individuais, com diárias a partir de R$ 140. Crianças de até seis anos têm cortesia (dormindo com os pais). O hostel ainda oferece um café da manhã simples como cortesia, com cuscuz salgado, ovos mexidos e café preto. Contato (27) 99908-1428.>

Yellow Hostel Praia da Costa Crédito: Site/Yellow Hostel

Hostel Canela Verde - Vila Velha

Situado no coração do Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, o Hostel Canela Verde combina o charme das construções históricas com a atmosfera vibrante dos encontros entre viajantes do mundo todo. Há quartos compartilhados femininos ou masculinos, todos equipados com roupa de cama, toalha, ventilador de teto, Wi-Fi e lockers individuais. >

As camas contam com luz e tomada próprias. A cozinha compartilhada é um convite para preparar refeições e trocar receitas, enquanto a área de TV e leitura proporciona momentos de descanso e socialização. Com acesso 24 horas, regras de convivência que preservam o bem-estar de todos e diárias a partir de R$ 85. >

Hostel Canela Verde Crédito: Reprodução/Instagram/@hostelcanelaverde

*Todos os valores de diárias tiveram como base o mês de agosto de 2025>

Este vídeo pode te interessar