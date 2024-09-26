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Turismo internacional

15 atrações acessíveis para aproveitar em Orlando

Descubra atividades para desfrutar ao máximo o destino sem gastar muito dinheiro
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 00:35

Orlando pode ser o destino ideal para os turistas economizarem e agregarem ainda mais valor às suas férias (Imagem: VIAVAL TOURS | Shutterstock)
Orlando pode ser o destino ideal para os turistas economizarem e agregarem ainda mais valor às suas férias Crédito: Imagem: VIAVAL TOURS | Shutterstock
Reconhecida como a capital mundial dos parques temáticos, Orlando, nos Estados Unidos, não só oferece aos seus visitantes experiências únicas para se criar memórias inesquecíveis, mas também opções para economizar e agregar ainda mais valor às suas férias. De museus com coleções históricas a atrações de pura adrenalina, o destino conta com atividades para todos os bolsos e, melhor ainda, para toda a família. A seguir, confira algumas atrações!

1. The Wheel, no Icon Park

Uma das atrações mais icônicas de Orlando , a famosa roda gigante está localizada na International Drive, no coração dos distritos turísticos. O passeio tem duração de 20 minutos e proporciona paisagens espetaculares a 120 metros de altura. Os ingressos custam a partir de US$ 28,99.

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2. Ripley's Believe It or Not! Odditorium

Também situado na International Drive, em um edifício que parece estar caindo em um enorme abismo, conta com exposições interativas e artefatos curiosos de vários lugares ao redor do mundo. As entradas têm valores a partir de US$ 19,99 (crianças) e US$ 27,99 (adultos).

3. SeaLife Orlando Aquarium

Mais uma excelente atração para toda a família, o SeaLife Orlando Aquarium também está localizado no Icon Park. É possível observar de perto a vida marinha em um túnel de 360 graus, incluindo tubarões, arraias, tartarugas marinhas e muitos outros animais. Os ingressos para adultos custam a partir de US$ 27,99 e US$ 23,99 para crianças.

4. Madame Tussauds Orlando

O famoso museu de cera que coloca você cara a cara com celeridades como Beyoncé, Shaquille O’Neal, Jennifer Lopez, entre outras, também está em Orlando. As entradas para adultos custam a partir de US$ 27,99 e US$ 23,99 para crianças de 3 a 12 anos.
O Dezerland Park é famoso por sua pista de kart, o
O Dezerland Park é famoso por sua pista de kart, o Crédito:

5. Dezerland Park

O Dezerland Park conta com diversos fliperamas, bem no clima de nostalgia. O local é famoso por sua pista de kart, o deck mais longo da Flórida, com quatro níveis de habilidade e velocidade. Outra atração icônica é o Jump Start, salão de trampolins que possui mais de mil metros quadrados de diversão, aventura e emoção. O complexo tem entrada gratuita, mas os valores das atrações variam até US$ 29,00 cada.

6. Gatorland

Com mais de 44 hectares ocupados por milhares de jacarés, o Gatorland conta também com um aviário, um zoológico, espaço para caminhadas, área de recreação e o Bobcat Bayou, uma área de visitação de linces-vermelhos. Os ingressos custam a partir de US$ 24,99 para adultos e US$ 17,99 para crianças de 3 a 12 anos, descontos aplicados em compras pelo portalVisitOrlando. O visitante também pode adquirir pacotes especiais combinando a entrada comum com o passeio de tirolesa Screamin’ Gator Zip Line e o Stompin’ Gator Off-Road Adventure.

7. Andretti Indoor Karting & Games

Um espaço de muita diversão para toda a família, com boliche, jogos arcade e kart indoor , além de várias opções de bares e restaurantes, com entrada a partir de US$ 19,99 para adultos e US$ 12,99 para crianças nas compras feitas no portal de VisitOrlando.

8. Orlando Science Center

Orlando Science Center é o lugar ideal para os pequenos cientistas darem vida aos seus primeiros experimentos. Visando fazer com que seus visitantes aprendam na prática, o premiado museu prático de ciências da Flórida Central traz diversas exposições interativas, com alas focadas em dinossauros, cinema 3D, engenharia e corpo humano e exibição sobre os animais locais. A entrada custa a partir de US$ 24,00 para adultos e US$ 18,00 para crianças de 2 a 11 anos.

9. Crayola Experience

O espaço dedicado à marca de giz de cera mais famosa do mundo traz diversas atrações focadas no desenvolvimento das crianças. Inspirando-as a explorarem a tecnologia e a criatividade, o local permite pintar, criar a sua própria embalagem da famosa marca, transformar desenhos em quebra-cabeça, derreter o giz de cera e moldá-lo em qualquer formato, entre outras atividades. Os ingressos custam a partir de US$ 24,50 se comprados pelo portal www.VisitOrlando.com.

10. Museum of Illusions

Também parte do Icon Park, o Museum of Illusions é uma experiência de entretenimento educativo com mais de 50 exposições incríveis, capazes de confundir até os mais atentos visitantes. Os ingressos custam a partir de US$ 24,99 por pessoa e é possível comprar passes combinados com outras atrações do complexo.
O Main Event Entertainment oferece o que há de melhor em diversão e tem mais de 100
O Main Event Entertainment oferece o que há de melhor em diversão e tem mais de 100 Crédito:

11. Main Event Entertainment

Situado no complexo Pointe Orlando, o local oferece o que há de melhor em diversão. Há bilhar, boliche, laser tag , percursos de aventura em cordas altas e mais de 100 videogames interativos, além de ótimas opções de restaurantes. O passe “All You Can Play Activities” tem custo a partir de US$ 22,99.

12. Zoológico e Jardim Botânico da Flórida Central

O Central Florida Zoo & Botanical Gardens possui mais de 500 animais e é capaz de fascinar qualquer viajante apaixonado por bichinhos. O local também inclui um zoológico de insetos e uma casa de répteis, além de ser o lar de nove hectares de jardins nativos. A atração também é conhecida pela Wharton-Smith Tropical Splash Ground, uma fonte de água cercada por brinquedos infantis. Para compras online, a entrada custa a partir de US$ 19,95 para adultos e US$ 15,95 para crianças de 3 a 12 anos.

13. The Charles Hosmer Morse Museum of American Art

Nenhum local oferece uma coleção mais completa de obras do artista americano Louis Comfort Tiffany do que o The Charles Hosmer Morse Museum of American Art, localizado no coração da charmosa cidade de Winter Park. Além dos belíssimos vitrais do artista, as exposições incluem cerâmica, joias e até pinturas. A entrada custa a partir de US$ 6,00 para adultos e menores de 12 anos não pagam.

14. Orlando Museum of Art

O museu fica no Loch Haven Park, ao norte do centro de Orlando e a cerca de 20 minutos dos principais distritos turísticos. Além de apresentar obras de arte locais, nacionais e internacionais, o Orlando Museum of Art conta com o Discovery Center para as crianças, garantindo atividades para toda a família. O valor da entrada é a partir de US$ 20,00 para adultos e US$ 8,00 para crianças de 6 a 17 anos. Menores de 6 anos não pagam.

15. Pirate’s Cove Adventure Golf

E que tal uma partida de minigolfe entre cavernas nas montanhas, pontes e cachoeiras em dois campos de 18 buracos? O temático Pirate’s Cove Adventure Golf está localizado na International Drive e pode proporcionar momentos divertidos em família. Comprando no portal VisitOrlando, o jogo no campo de 18 buracos custa a partir de US$ 13,99 para adultos e US$ 11,99 para crianças.
Por Mayara Oliveira

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