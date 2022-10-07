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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o jantar em prol da Fundação Praia do Canto

Publicado em
07 out 2022 às 02:30
Karina e Fabiano Pereira, Mia Mamede e Patrícia Asseff
Karina e o comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Fabiano Pereira, a Miss Universo Brasil Mia Mamede e a diretora da  Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) Patrícia Asseff: em noite do bem, em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

Jantar solidário Além Mar

O Iate Clube do Espírito Santo abriu suas portas para a solidariedade, ao receber o Jantar Além Mar, que juntou super 12 chefs, como Dunga Dantas, Assis Teixeira, Hugo Grassi, Samia Sassine,  Flávia Gama, nesta quarta-feira (05). A renda do evento foi revertida para a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que ajuda 190 crianças e seus familiares, que moram na região de São Pedro, em Vitória. A entidade tem a direção de Patricia Assef. A noite solidária contou  com a presença da Miss Universo Brasil , Mia Mamede, e show de Marcelo Ribeiro e Banda B. Uma semana antes do evento, todos os ingressos já tinham sido vendidos. O evento foi um show de solidariedade.

HAPPY HOUR

Ricardo Silveira e Raigna Vasconcellos
Ricardo Silveira e Raigna Vasconcellos: em noite de relançamento do hidragloss do maquiador RS Crédito: Mônica Zorzanelli

4.00

 Roberta Vallory celebra seus 40 anos ao lado dos amigos e familiares nesta sexta-feira, 07, na A Casa Lounge. O DJ André Suella e o cantor Rômulo Arantes comandam a animação da festa que terá, pela primeira vez, decoração assinada pelas proprietárias do espaço, Carolina Saitt e Maria Hortência Receputi, com participação de Lili Decor. O buffet é do Rico Gastronomia e o bolo e os doces são de Geisi Callegari.

Bolo cor de rosa

Andrea Souto comanda mais uma live gastronômica da Buaiz Alimentos, na próxima terça, dia 11. Em homenagem ao movimento Outubro Rosa, a chef ensinará a preparar um bolo de massa rosa, com produtos Regina. Todo passo a passo da receita será transmitido ao vivo, no Instagram @buaizalimentos, a partir das 17h.

Diversão para as crianças

Marcelo Fontana preparou uma programação especial para criançada no próximo dia 12, na sua Tanti Affetti. A garotada que passar por lá, neste Dia das Crianças, encontrará muita diversão com pintura de rostos no Espaço Bambini, área kids do estabelecimento, além de uma experiência gastronômica com o chef pizzaiolo Reinaldo Resende que comandará uma oficina de pizzas, a partir das 17h.

Arte para pequenos

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para a exposição do projeto ArteCria,  que reúne obras de arte produzidas por crianças a partir da mostra  Antônio Bokel, A Poesia está no verso., em cartaz na Galeria Matias Brotas. Será no sábado (08), de 10 às 13h. 

QUERIDOS DE RR

Fernando Zucolotto e Gustavo Brandão
Fernando Zucolotto e Gustavo Brandão: em noite de beleza na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Pop Up Store em Vix

A empresária Júlia Loyola não para. Depois de desfilar sua nova coleção ‘Requinte Urbano’ nas passarelas da New York Fashion Week no último mês, ela resolveu criar uma Pop Up Store em Vitória para apresentar, em primeira mão, suas novas criações. Ela recebe 200 convidadas vips nos dias 10 e 11 de outubro na Casa Lounge,.

Exagerado e Afecc

O maior evento de varejo do Brasil, o Exagerado, começa na próxima terça-feira (11) no Pavilhão de Carapina reunindo mais de 350 marcas grifadas. Destaque neste ano para a parceria com a Afecc que o evento faz. Na quinta-feira (13) haverá uma programação inteira voltada para mulheres. “Vamos fazer um talk sobre o Outubro Rosa, com palestra da Dra. Adriely Rudio Soares, médica residente em Radioterapia. A temática será sobre promoção à saúde e prevenção do câncer”, explica Victor de Castro, idealizador do evento.

Bazar Natalia Nascif

A médica Natalia Nascif realiza neste fim de semana, dias 08 e 09, a segunda edição do bazar da Natália, no Shopping Praia da Costa. Ao todo, serão mais de *duas mil peças* disponíveis desde roupas, sapatos, acessórios, moda praia até moda infantil, algumas delas de grandes marcas, a partir de R$ 20,00. O intuito do bazar é fazer a moda circular e parte das vendas será revertida para instituições filantrópicas,.

QUERIDAS DE RR

Joelma Peterle e Mayka Schneider
Joelma Peterle e Mayka Schneider: prestigiando o coquetel de Ricardo Silveira, na Praia do Canto  Crédito: Mônica Zorzanelli

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