Veja quem prestigiou o jantar em prol da Fundação Praia do Canto

O Iate Clube do Espírito Santo abriu suas portas para a solidariedade, ao receber o Jantar Além Mar, que juntou super 12 chefs, como Dunga Dantas, Assis Teixeira, Hugo Grassi, Samia Sassine, Flávia Gama, nesta quarta-feira (05). A renda do evento foi revertida para a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que ajuda 190 crianças e seus familiares, que moram na região de São Pedro, em Vitória. A entidade tem a direção de Patricia Assef. A noite solidária contou com a presença da Miss Universo Brasil , Mia Mamede, e show de Marcelo Ribeiro e Banda B. Uma semana antes do evento, todos os ingressos já tinham sido vendidos. O evento foi um show de solidariedade.