Veja quem prestigiou a festa de abertura do Manguinhos Gourmet 2023

O festival gastronômico do balneário mais charmoso do Espírito Santo está de volta: o Manguinhos Gourmet. O evento acontece em dois finais de semana, neste final de semana e nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em Manguinhos, na Serra, o festival promete uma super experiência gastronômica para o público. Consolidando seu sucesso, o evento está em sua 16° edição. E nessa temporada, ao todo são 10 restaurantes, 3 cafeterias, 4 ateliês e 3 hotéis confirmados. Cada um dos restaurantes e cafeterias criaram pratos exclusivos e inéditos para o festival, assim como os hotéis - que vão trazer brunchs - e os ateliês, que vão trazer novas peças e experiências personalizadas. Seguindo a tradição, os visitantes terão duas opções para provar as criações gastronômicas. Nesta sexta-feira (22), o trade local celebrou a abertura do evento em almoço. Confira quem passou por lá!