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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a festa de abertura do Manguinhos Gourmet 2023

Publicado em
24 set 2023 às 03:00
Erica Semião e Elba Sanidei
Erica Semião e Elba Sanidei: na festa de abertura do Manguinhos Gourmet 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli

Manguinhos é gourmet! 

O festival gastronômico do balneário mais charmoso do Espírito Santo está de volta: o Manguinhos Gourmet. O evento acontece em dois finais de semana, neste final de semana e nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em Manguinhos, na Serra, o festival promete uma super experiência gastronômica para o público. Consolidando seu sucesso, o evento está em sua 16° edição. E nessa temporada, ao todo são 10 restaurantes, 3 cafeterias, 4 ateliês e 3 hotéis confirmados. Cada um dos restaurantes e cafeterias criaram pratos exclusivos e inéditos para o festival, assim como os hotéis - que vão trazer brunchs - e os ateliês, que vão trazer novas peças e experiências personalizadas. Seguindo a tradição, os visitantes terão duas opções para provar as criações gastronômicas. Nesta sexta-feira (22), o trade local celebrou a abertura do evento em almoço. Confira quem passou por lá!

QUERIDA DE RR

ortodontista Catarina Riva que foi uma das participantes de uma Confraria, que aconteceu ontem (21), com a temática árabe
A ortodontista Catarina Riva participou de confraria com a temática árabe Crédito: Divulgação

Medicina regenerativa

A capixaba Priscila Passamani faz parte do seleto grupo de dermatologistas do Brasil convidado para participar do evento de lançamento das soluções à base de Exossomos, da ExoCoBio, multinacional referência no futuro da medicina regenerativa. O encontro acontece na próxima quarta, dia 27, no Hotel Fasano, e contará com a presença do CEO da ExoCoBio da Coréia do Sul, Byong Seung Cho, além de Diane Duncan, speaker global, e três speakers nacionais referências no assunto. O workshop marca a chegada da tecnologia no Brasil que promete revolucionar a medicina para tratamentos de doenças cutâneas e capilares, através da regeneração celular.

FESTA

A anfitriã Maria Clara Henriques e a mãe Merilandes e Fernanda Prates em noite de comemoração e lançamento da sua marca de cosméticos La Mery
A anfitriã Maria Clara Henriques e a mãe Merilandes e a RP Fernanda Prates: em noite de comemoração e lançamento da sua marca de cosméticos La Mery Crédito: Cloves Louzada

Música na escola

O diretor Mário Broetto anuncia que o Centro Educacional Leonardo da Vinci fechou uma parceria com o Royal College of Music, de Londres, uma das principais instituições do gênero do mundo. Por meio da plataforma de aula de música on-line Forte, os alunos do Ensino Médio que querem atingir níveis mais avançados ou prepararem-se para audições ou apresentações públicas poderão ter aulas particulares com músicos certificados pelo conservatório inglês em instrumentos clássicos ocidentais, incluindo a voz. Os estudantes também terão a oportunidade de participarem de recitais on-line com a presença de renomados instrutores e, após o terceiro conjunto de aulas, ainda serem certificados pelo Royal College of Music. A iniciativa é oferecida a todos os alunos que fazem parte do Inspired Education Group, que é mantenedor da escola capixaba.

Suíça capixaba

 Região em crescente valorização, mas com valores de metro quadrado ainda bem mais acessíveis do que na “vizinha” Praia do Canto, o Barro Vermelho é o queridinho da vez. Camila Menezes, da Empar Incorporadora, tem registrado procura permanente por unidades no Golden, pronto para morar, e acredita no potencial da região que reúne beleza urbana, localização privilegiada e infraestrutura em serviços. O bairro foi destaque em levantamento da ONU e está na lista das 100 áreas do país com maior Índice de Desenvolvimento.

PALESTRA

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