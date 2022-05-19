Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Roberta Abaurre recebe a "Confragância" em Vitória; veja fotos

Publicado em
19 mai 2022 às 02:15
Reunião da Confragância
Roberta Abaurre foi a anfitriã da reunião da Confragância nesta segunda-feira (16) Crédito: Elani Passos

Vinho & Amizade

Vinhos, amizade e elegância. Assim pode ser definida a Confragância, uma das confrarias mais famosas da cidade, que se reúne há sete  anos, uma vez por mês, para apreciar bons vinhos. Nesta segunda-feira (16), a anfitriã foi Roberta Abaurre, que recebeu as confrades com jantar assinado pela chef Arlete Nunes. Entre as presentes,  Taisa Gama, Francine Sepulcri, Camila Pitanga, Joseanne Pasolini, Marianne Pernambuco, Simone Reisen, Paula Mazzei, Andreya Fraga, Juliana Tristão e Priscila Muller. Confira a galeria de Elani Passos

MODA

A designer de joias Ane Zorzanelli ao lado de Renata Pacheco em comemoração a 52 anos da loja Maria Helena Pacheco.
A designer de joias Ane Zorzanelli e Renata Pacheco: na  comemoração de 52 anos da loja Maria Helena Pacheco  Crédito: Divulgação
"Os 50 chegam de uma forma muito glamorosa, muito especial, e serão tratados com a mesma gentileza que eu tratei os 20, 30... E com a mesma alegria."

LANÇAMENTO

Rodrigo e Joana Barboa com Lucileia e Guerino Zanon
Rodrigo e Joana Barbosa;  Lucileia e Guerino Zanon: no lançamento do Taj Home Resort, em Linhares, nesta terça-feira (17) Crédito: Mônica Zorzanelli

De Paris para Vix

 Em viagem para França, Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, está conferindo de perto que o que há de novo no mercado europeu já está disponível para os capixabas na Paris: das viseiras da Dior aos lançamentos da Prada e Dolce & Gabbana. “O que se vê nas vitrines na Europa, a gente vê nas vitrines da Paris, no Espírito Santo”, afirma Ana. Ela está na capital francesa com Getulio Azevedo, fundador da Paris, e com Denise Azevedo. O trio também está visitando fábricas e fornecedores.

100% digital

A OAB Cariacica uniu forças com o TJ-ES e o Fórum da cidade para digitalizar e tornar 100% digitais os milhares de processos que tramitam na comarca. A digitalização começa já a partir desta semana.Os processos escaneados passarão a fazer parte do acervo de processos eletrônicos no Fórum Doutor Américo Ribeiro Coelho, em Alto Laje. A presidente da 11.ª Subseção da OAB de Cariacica, a advogada Kelly Andrade, comemorou a parceria. “Vamos contribuir com equipamento e trabalhadores para agilizar os processos e trazer mais comodidade, segurança e eficiência para o Judiciário de Cariacica. É um importante passo para termos 100% dos processos digitais”, afirmou.

Tendências

Brenda Riva, Isadora Saad e Letícia Chieppe recebem amigos e clientes para um chá da tarde, na Praia do Canto, nesta quinta-feira (19). Na ocasião, elas apresentam as últimas tendências em semijoias e calçados.

Tecnologia francesa

A gigante francesa Point S acaba de desembarcar no Espírito Santo por intermédio do Grupo Orletti. A companhia capixaba, que opera negócios no segmento de concessionária de veículos, distribuição de combustíveis, indústria e serviços financeiros, firmou parceria para abertura, em até cinco anos, de dez lojas da marca Point S em diversas cidades no Estado, com expertise global em pneus e manutenção automotiva. O acordo foi selado em São Paulo e inclui as participações das empresas brasileiras ADTSA e ATO. A cerimônia contou com a presença de Fabien Bouquet (CEO Internacional da Point S), Bruno Tude (vice-presidente da ADTSA), Wagner Orletti (presidente do grupo Orletti), Adrian Smiechowski (diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais), Arison Souza (operador da Point S na América Latina) e Fabricio Marques da Costa (diretor comercial da ATO).

Defesa pessoal para mulheres

Diariamente, as mulheres têm sido alvo de assédios e abusos, sejam eles na rua, no transporte público ou nos mais diversos lugares. Com o objetivo de proporcionar um pouco mais de segurança às suas alunas, a Faculdade Multivix realizará uma oficina de defesa pessoal para mulheres voltada para elas, de forma gratuita. Quem conduzirá as estudantes nesse projeto, que acontece nessa sexta-feira (20), na unidade de Vila Velha, é a também aluna, campeã estadual e faixa azul de jiu-jitsu e kickboxing, Leticia Almeida. Durante as aulas de defesa pessoal, elas aprenderão como agir em situações perigosas e como prestar atenção nos sinais de possíveis ataques. A prática das lutas também ajuda na agilidade, força, reflexo, resistência, raciocínio rápido, além de melhorar a autoconfiança e autocontrole.

Hepatite em debate

Um tipo de hepatite aguda desconhecia tem assustado nos últimos dias. Para tratar do assunto, o médico Gustavo Peixoto - referência em transplante de fígado e cirurgia bariátrica - promove live nesta quinta-feira (19), às 20:15, em suas redes sociais (@dr_gustavopeixoto). As médicas Livia Zardo e Mariana Pacheco também participam do encontro on-line que tem como tema “Nova Hepatite aguda em criança - O que sabemos dessa doença misteriosa?”.

Olímpiada de Astronomia

O coordenador pedagógico do Ensino Fundamental I do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Alexandre Zanotelli, conta entusiasmado que 185 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio realizam nesta sexta-feira, dia 20, a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Ele percebe que, historicamente, tudo que envolve o espaço, desde os planetas e as luas até as mais recentes descobertas, atrai a atenção curiosa das crianças e dos adolescentes. Por isso, essa que é considerada a primeira ciência da humanidade está cada vez mais presente em projetos da instituição. “Essa busca por explicações para tudo que vemos e não vemos ajuda a divulgar o conhecimento científico em geral, e a Astronomia em particular, e estimula a autonomia e o interesse pela busca de respostas”, comenta o professor.

Gastronomia vinhos
