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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Diogo Cypriano e Victoria Esteves dizem sim-sim em Vitória

Publicado em
18 mai 2022 às 02:15
Bernardo e Jessica Pacheco, os noivos Diogo Cypriano e Victoria Esteves, Bettina e Giovanni Loureiro
Bernardo e Jessica Pacheco, Diogo Cypriano e Victoria Esteves, Bettina e Giovanni Loureiro: noite de sim-sim Crédito: Divulgação

Diogo & Victoria

Donos do Clericot Café, Diogo Cypriano e Victoria Esteves disseram sim-sim, literalmente, em casa. Reuniram a família e amigos para selar a união sob as bênçãos do pai da noiva, Giovanni Loureiro,  presbítero da Assembleia de Deus Fonte de Vida. A decoração foi assinada por Mariana Clark. A noiva vestiu look by Atelier Duemme e joias de  Carolina Neves. Confira a galeria de fotos.

CASAMENTO

Rafael Moura de Sá e Renata Azevedo de Oliveira
Rafael Moura de Sá e Renata Azevedo de Oliveira: sim-sim no  Cerimonial Vilani, na Mata da Praia, Vitória Crédito: Marcos Salles

NOVA PARCERIA

Os irmãos Guilherme e Giovana Brunoro entre a nova parceria da Vila Pindô, Juliana Rosemberg, proprietária da Décor Personnalité e a Design Munique Kunzler.
Os irmãos Guilherme e Giovana Brunoro entre as novas parceiras da Vila Pindô, Juliana Rosemberg, proprietária da Décor Personnalité e a designer Munique Kunzler Crédito: Henrique Nunes

E-COMMERCE

O Espírito Santo receberá grande evento de e-commerce e varejo digital no próximo dia 3 de junho, no Centro de Convenções de Vitória. Será o eCommerce.ES. Diversos palestrantes em dois palcos, feira de negócios e muita oportunidade de network em um dia de evento para 1.200 pessoas.
Os palcos para palestras serão separados em temas B2C (Business to Customer, para empresas que vendem a consumidor final e capacidade para 1000 pessoas) e B2B (Business to Business, para empresas que vendem para outras empresas e capacidade para 400 pessoas). Serão mais de 20 palestrantes e 15 horas de palestras simultâneas em painéis sobre inovação e liderança, logística, tecnologia, marketing e cases de sucesso tanto nacionais como capixabas.
Entre os destaques do palco B2C estão representantes de líderes de seus segmentos no país como Mercado Livre, Wine e Arezzo&Co, além de cases capixabas de sucesso em inovação e liderança como Rodrigo Miranda (Zaitt e Americanas Delivery) e Marcus Buaiz.

Sim-sim

Najla El Aouar e Christian Félix convidam para o seu casamento, no dia 18 de junho, na Fazenda Amin El Aour, em Carlos Chagas, em Minas Gerais. 

Sustentabilidade em dose dupla

Reunindo importantes players dos setores de construção, inovação e sustentabilidade, acontece no dia 25 o INOVINTECH - Fórum de Inovação e Tecnologia na Indústria, evento criado para discutir, em agenda anual, o que há de mais novo e eficiente nas três áreas. Entre os temas contemplados na primeira edição do encontro, chama atenção a criação de uma areia de alta qualidade técnica, custo reduzido e – principalmente – com uma significativa importância para o meio ambiente. Quem explica é um dos diretores da Ecotech Areia, Adauto Caldara: “trata-se de um coproduto da mineração, que traz solução para uma importante questão na área; e entrega qualidade e custo dentro de um conceito de economia circular, já que algumas formas de extração de areia podem gerar sérios impactos ambientais”. O evento será realizado a partir das 8h30, no auditório do Sinduscon, em Vitória.

Corrida

O piloto Hugo Cibien corre em carro inédito no certame e segue na disputa do campeonato Império Endurance Brasil 2022, dessa vez em Interlagos, São Paulo, neste sábado (21). Para a segunda etapa do campeonato, Cibien irá estrear na equipe MC Tubarão, do protótipo Tubarão XI em parceria com a Sigma P1.

Discotopia

Carol Vargas e Luis Felipe Salvador trazem pela primeira vez para Vitória o produtor Milos Kaiser, conhecido do eixo Rio-SP pela label Selvagem e pelo Caracol Bar. Ele faz parte do line-up de atrações da festa Discotopia, que acontece no próximo dia 28, no Recreio dos Olhos. É a primeira vez que o local recebe uma festa da nova cena eletrônica de Vitória.

Produção capixaba

O 28º FCV - Reencontro vai receber o filme de Rodrigo de Oliveira, “Os Primeiros Soldados”, que abre o evento, no dia 21 de junho. O longa-metragem é uma produção capixaba da Pique Bandeira Filmes, que conta a história de um grupo de amigos que tenta sobreviver à epidemia de AIDS no começo dos anos 1980. A obra cinematográfica que percorre festivais pelo mundo, foi premiada no 70º International Film Festival Mannheim-Heidelberg, na Alemanha; no Festival do Rio 2021; no Festival de Cinema de Tiradentes 2022; e 52º International Film Festival of India, em 2021.

Encontros e reencontros

 Estudar modos de vida é uma excelente oportunidade de compreender nossa própria história e nossas raízes, abrindo-se também a novos olhares e formas de viver e agir, que tornam a cultura tão rica. Nesse sentido, alunos da Escola Monteiro visitaram a Aldeia Indígena de Aracruz como um dos estudos do meio propostos para este ano, que complementando e relacionando vivências práticas ao que é aprendido em sala de aula. Coordenadora da Monteiro, Juliana Poltronieri, conta que as turmas puderam conversar com o cacique, falar da preservação da cultura e das interrelações e fazer uma refeição com o grupo. No “cardápio”, pratos como peixe assado e tapioca.

Batismo

Simone Rizk convida para o Batismo da sua canoa havaiana, no dia 4 de junho, na Praia da Guarderia, em Vitória.

Partiu, Europa!

O hair stylist Heyd Tex em sua viagem pela Europa fará uma imersão no salão do amigo Aloísio, que fica na Suíça para conhecer as tendências do verão por lá.

Nos embalos de sexta

A era da brilhantina está de volta para uma festa pra lá animada no Iate Clube do Espírito Santo. No próximo dia 27, associados e seus convidados poderão curtir a Disco Party ao som do DJ Baddu. Os embalos começam às 20h30 e prometem muita dança e animação. O ingresso custa R$ 50 para convidados.

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