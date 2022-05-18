Diogo Cypriano e Victoria Esteves dizem sim-sim em Vitória

Reunindo importantes players dos setores de construção, inovação e sustentabilidade, acontece no dia 25 o INOVINTECH - Fórum de Inovação e Tecnologia na Indústria, evento criado para discutir, em agenda anual, o que há de mais novo e eficiente nas três áreas. Entre os temas contemplados na primeira edição do encontro, chama atenção a criação de uma areia de alta qualidade técnica, custo reduzido e – principalmente – com uma significativa importância para o meio ambiente. Quem explica é um dos diretores da Ecotech Areia, Adauto Caldara: “trata-se de um coproduto da mineração, que traz solução para uma importante questão na área; e entrega qualidade e custo dentro de um conceito de economia circular, já que algumas formas de extração de areia podem gerar sérios impactos ambientais”. O evento será realizado a partir das 8h30, no auditório do Sinduscon, em Vitória.