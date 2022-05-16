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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Brisa Clem celebra aniversário com cover da Tina Turner em Vitória

Publicado em
16 mai 2022 às 02:15
Aniversário de Brisa Clem
Brisa Clem comemorou a data com festão em Vitória. O bolo foi assinado por Michelix Crédito: Kátia Mônaco
Festeira assumida e querida de RR, Brisa Clem comemorou seus 43 anos em grande estilo. Reuniu a família e amigos nesta quinta-feira (12), na Casa da Mãe Joana, em Vitória, com show de Berê Conceição, considerada desde 2015 a cover oficial da cantora Tina Turner. Subiram ao palco ainda o cantor Saulo Simonassi e banda e a DJ Larissa Tantan. A decoração deslumbrante foi assinada pela craque Janine Manhães. Os personagens da Tex Produções também brilharam na festa. Confira a galeria de Kátia Mônaco. 
Brisa Clem, Priscila Passamani e Eduarda Buaiz
A aniversariante Brisa Clem, Priscila Passamani e Eduarda Buaiz: celebrando! Crédito: Kátia Mônaco

Aniversário de Brisa Clem

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PRAIA GOURMET

Comer fora de casa durante a semana vai ser ainda melhor para o capixaba nos próximos dias. A partir desta segunda-feira (16) até o dia 2 de junho, o Shopping Praia da Costa realiza o Praia Gourmet, um festival gastronômico com opções de menu completo no almoço e jantar a preços promocionais. Os restaurantes Coco Bambu, Terra à Vista, Domus Itálica e o recém-inaugurado Pecorino Bar & Trattoria trazem algumas das opções de sucesso de seus cardápios para o festival, apresentando pratos com massas, frutos do mar e carne vermelha, para o festival. Os menus incluirão entrada, prato principal e sobremesa, com preços promocionais a partir de R$ 59,90 para almoço e jantar, de segunda a quinta-feira.

PREMIAÇÃO 

Helio Honorato, Robson Arruda, Leandro Terrão, Lais de Sá, Rozzana Rampazzo e Marcela Pretti
Helio Honorato, o anfitrião Robson Arruda, Leandro Terrão, Lais de Sá, Rozzana Rampazzo e Marcela Pretti: vencedores do bimestre do Prêmio Vix Design. Crédito: Cloves Louzada

Novo consultório

O cirurgião plástico Ariosto Santos está com novidades para o próximo semestre. Ele vai inaugurar um Centro Avançado de Cirurgia Plástica no Vitória Apart. Entre as novidades para o novo espaço, está a plataforma Inmod BodyTite que permite vários tratamentos minimamente invasiva e sem cortes para contorno facial e corporal.

Capixaba premiado

O primeiro colocado no prêmio Educação Empreendedora do Sebrae categoria Ensino Superior é capixaba. Marcelo Camponez, professor da UVV ganhou o prêmio com o projeto Inovaweek. A iniciativa reconhece e valoriza a atuação de professores que tenham implementado praticas criativas e inovadoras do ensino fundamental, médio e superior e técnico do Brasil todo. “Para minha surpresa e satisfação alcançarmos o primeiro lugar e saber que são milhares de professores no Brasil que fazem um papel importante e ser o representante deles na categoria de ensino superior foi muito significativo. E isso coloca o Espírito Santo no cenário nacional e de destaque”, diz Marcelo. ta!

Glória Groove vem aí!

Em meio aos preparativos do show de Thiaguinho e Luisa Sonza, que acontece no próximo dia 21, os produtores Toninho Boechat e Márcio Rodrigues já anunciam o tão esperado show de Glória Groove, dia 29 de outubro, no Antara Super Club, em Vila Velha.

Comércio exterior

Luciana Mattar, Luiz Wagner Chieppe, Ronan Loureiro, Cristina Vellozo, Luiz Brum e Ilson Hulle são alguns nomes do meio político e empresarial confirmados na comemoração dos 30 anos do Sindiex. A entidade recebe convidados nesta quarta-feira (18), para almoço no Le Buffet Master, com homenagens e entrega do esperado prêmio Personalidade Comércio Exterior.

COQUETEL

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Edy Lopes, Mariana Luz, Milena Gobbi, Raigna Vasconcellos e Ricardo Silveira: em noite de bolsas e joias na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

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