Brisa Clem celebra aniversário com cover da Tina Turner em Vitória

Festeira assumida e querida de RR, Brisa Clem comemorou seus 43 anos em grande estilo. Reuniu a família e amigos nesta quinta-feira (12), na Casa da Mãe Joana, em Vitória, com show de Berê Conceição, considerada desde 2015 a cover oficial da cantora Tina Turner. Subiram ao palco ainda o cantor Saulo Simonassi e banda e a DJ Larissa Tantan. A decoração deslumbrante foi assinada pela craque Janine Manhães . Os personagens da Tex Produções também brilharam na festa. Confira a galeria de Kátia Mônaco.

Comer fora de casa durante a semana vai ser ainda melhor para o capixaba nos próximos dias. A partir desta segunda-feira (16) até o dia 2 de junho, o Shopping Praia da Costa realiza o Praia Gourmet, um festival gastronômico com opções de menu completo no almoço e jantar a preços promocionais. Os restaurantes Coco Bambu, Terra à Vista, Domus Itálica e o recém-inaugurado Pecorino Bar & Trattoria trazem algumas das opções de sucesso de seus cardápios para o festival, apresentando pratos com massas, frutos do mar e carne vermelha, para o festival. Os menus incluirão entrada, prato principal e sobremesa, com preços promocionais a partir de R$ 59,90 para almoço e jantar, de segunda a quinta-feira.