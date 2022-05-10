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Moda

Balenciaga lança tênis rasgado de R$ 10 mil e vira meme nas redes

Sapato masculino está disponível em edição limitada de cem pares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 07:53

Tênis Balenciaga rasgado modelo Paris Sneaker
Tênis Balenciaga rasgado modelo Paris Sneaker Crédito: Reprodução
A grife espanhola Balenciaga, que já transformou Crocs em salto alto e vendeu bota plataforma com respingos de tinta, aposta em uma edição limitada de cem tênis masculinos com aparência extremamente usada, desgastada e rasgada de propósito. O modelo chamado de Paris Sneaker custa aproximadamente R$ 10 mil, segundo o Uol.
O tênis lembra o clássico Converse Chuck Taylor, mas com tecido rasgado, marcas de arranhões, desgaste na borracha e o nome Balenciaga rabiscado no solado. Desenhado por Demna Gvsalia, o sapato está disponível nas cores preto e branco. De acordo com a marca, a ideia é sugerir que o tênis Paris é "destinado a ser usado por toda a vida".
Apesar da explicação da marca sobre o conceito do novo sapato, os internautas não perderam a chance de fazer piadas e memes nas redes sociais. Um internauta publicou fotos do tênis no Twitter e comentou: "Aqui temos uma demonstração clara como o rico é facilmente enganado."
Outro usuário da rede social escreveu que as pessoas estudam 10h por dia durante anos para passar em um concurso público para poder comprar roupa de mendigo. "Esse é o sonho. Rasgado, sujo e grifado: Balenciaga lança tênis destruído por R$ 10 mil."
Uma pessoa compartilhou fotos do tênis rasgado e perguntou se já vem como chulé incluso. Em seguida respondeu a própria pergunta: "Se sim, vou querer ser dona da Balenciaga!"
"Vou falar e correr: a Balenciaga deve estar zoando esse povo que compra qualquer coisa, por mais horrorosa que seja, que tenha grife. E eu acho é pouco!", comentou uma internauta. "Inspirados nas histórias dos moradores de ruas vem aí new Balenciaga", escreveu outro usuário da rede social.
Um internauta comparou os tênis aos usados na série "The Walking Dead": "Para quem disse que 'The Walking Dead' não tinha mais relevância, olha aí a Balenciaga trazendo uns modelos de sneakers que parecem que saíram da série."

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