Gustavo Hertel comemora aniversário em sunset na Ilha do Frade

O casal Flávia Dadalto e Alexandre Queiroz recebem na sexta-feira (20), em sua loja de revestimentos Lab Revest, na Enseada do Suá, seleto grupo de arquitetos e designers de interiores capixaba para um bate-papo em dose dupla. Júlio César Milanez, consultor de treinamentos da Kohler Brasil, marca referência mundial em louças e metais, desembarca em Vitória para falar sobre as novidades da marca, tecnologias e processo de produção. Quem também vai bater um papo com os profissionais é Vivian Coser, embaixadora da Vitória Stone Fair, que vai falar sobre "Energia das rochas naturais na arquitetura".