Gustavo Hertel comemora aniversário em sunset na Ilha do Frade

O Exagerado não acabou! Entre os dias 19 e 22, das 10h às 22h, o evento estará de portas abertas para receber o público que busca por peças de grife, mas com preço mais em conta. Só no domingo (22) que será das 10h às 20h. Além disso, o evento tem o Bucado Cozinha Brasileira, cujo tem ótimo custo-benefício e um menu de alta gastronomia assinado pela chef Danielle Barbosa, vencedora do programa Masterchef 2020 e com atuação na gastronomia internacional. A ideia do Bucado é reinventar os sabores da culinária nacional. Durante os dois finais de semana do evento, o espaço ficará aberto ao público de 12h às 22h.