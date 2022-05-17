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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Gustavo Hertel comemora aniversário em sunset na Ilha do Frade

Publicado em
17 mai 2022 às 02:15
Aniversário de Gustavo Hertel
Renata Vervloet e o aniversariante Gustavo Hertel: tarde de parabéns pra você! Crédito: Camilla Baptistin
O empresário Gustavo Hertel comemorou 44 anos neste sábado (14) com sunset party na Ilha do Frade, em Vitória. Ao lado da sua Renata Vervloet e da filha Lívia, o aniversariante recebeu a família e amigos, ao som de Leque Samba e DJ Rico Garcia. Confira quem prestigiou a festa na galeria de Camilla Baptistin.
Aniversário de Gustavo Hertel
Pipo e Mariana Maciel: celebrando Gustavo Hertel! Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de Gustavo Hertel

CAPIXABAS EM SAMPA

Rubia Galvão e Karina Mazzini com o dermatologista Carlos Roberto Antonio no evento XVII AECD, congresso de dermatologia organizado por ele e que aconteceu no último final de semana em São Paulo.
Rubia Galvão e Karina Mazzini e o dermatologista Carlos Roberto Antonio: no evento XVII AECD, congresso de dermatologia organizado por ele, que aconteceu neste final de semana,  em São Paulo Crédito: Divulgação

Capixaba no topo

Mestre e doutor em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, com ênfase em melhoramento animal, o capixaba Elias Nunes Martins acaba de ser incluído entre os 100 melhores pesquisadores na área animal da América Latina pela Alper-Doger (AD) Scientific Index, que ranqueia universidades e cientistas de todo o planeta. Ex-professor da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, onde reside com a família,  Elias Martins recebeu a medalha de mérito científico, outorgada pela Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, em 2021. 

Novo menu, novo projeto

A boutique de carnes Meatpack de Edmilson e Eileen Varejão completa seis anos em maio e lança no dia 31, às 19h, novo cardápio e sua primeira carta de drinques. A casa também passou por uma repaginada assinada pelo arquiteto Edduardo Trigo.

De Sampa para Vix

Os Djs Hektor e Duncan, residentes do Tetto Rooftop Lounge, uma das baladas queridinhas do momento dos paulistas que tem vista privilegiada do skyline de São Paulo, vão desembarcar em Vitória. É que a convite dos empresários Geminiano Gomes e Fernando Tubarão eles são atrações confirmadas da festa ‘#Itals – Special Edition Black’, que acontece neste sábado (21), no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória

Bate-papo 1

Os empresários Beto e Carlos Marianelli recebem nesta quinta-feira (19), na Compose, o gerente regional de vendas da Mapei Brasil, Carlos Novais, para um bate-papo com convidados, sobre lançamento de produtos e painéis ripados e pisos vinílicos: versatilidade e sofisticação para ambientes inspiradores. 

Bate-papo 2

O casal Flávia Dadalto e Alexandre Queiroz recebem na sexta-feira (20), em sua loja de revestimentos Lab Revest, na Enseada do Suá, seleto grupo de arquitetos e designers de interiores capixaba para um bate-papo em dose dupla. Júlio César Milanez, consultor de treinamentos da Kohler Brasil, marca referência mundial em louças e metais, desembarca em Vitória para falar sobre as novidades da marca, tecnologias e processo de produção. Quem também vai bater um papo com os profissionais é Vivian Coser, embaixadora da Vitória Stone Fair, que vai falar sobre "Energia das rochas naturais na arquitetura".

Confraria

Fernanda Prates recebe amanhã 25 mulheres para a 2ª edição de sua Confraria Luxo Connect, em jantar no Anasthacia Bistrô, com cardápio personalizado e música da Dj Larissa TanTan. 

Desenvolvimento econômico

O presidente da Associação de Empresários da Serra (Ases), Giuliano de Castro, participa nesta terça (17) do Fórum Capixaba de Desenvolvimento Econômico, em Vitória. No evento serão debatidos temas relativos ao desenvolvimento do Estado, incluindo crescimento econômico,infraestrutura, turismo, entre outros. de resposta!

Exagerado

O Exagerado não acabou! Entre os dias 19 e 22, das 10h às 22h, o evento estará de portas abertas para receber o público que busca por peças de grife, mas com preço mais em conta. Só no domingo (22) que será das 10h às 20h. Além disso, o evento tem o Bucado Cozinha Brasileira, cujo tem ótimo custo-benefício e um menu de alta gastronomia assinado pela chef Danielle Barbosa, vencedora do programa Masterchef 2020 e com atuação na gastronomia internacional. A ideia do Bucado é reinventar os sabores da culinária nacional. Durante os dois finais de semana do evento, o espaço ficará aberto ao público de 12h às 22h. 

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