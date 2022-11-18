Repórter capixaba lança livro sobre o Pantanal em Vitória; veja fotos

Além de contemplar as belezas naturais da região, os convidados do Pedra Azul Summit 2022, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, também podem esperar serviços, espaço e decoração que acompanham a excelência do local. O evento começa nesta sexta (18), na Pousada Pedra Azul. A decoração, com variedade nos ambientes, é assinada por Paôla Vicente, referência em eventos nas montanhas capixabas. "No auditório, onde acontecem as palestras, vamos usar móveis em madeira e sofás de linhão, para trazer um aconchego, com muito verde e orquídeas brancas para humanizar. No Salão do Lago, onde teremos o Fim de Expediente, vamos criar um ambiente mais moderno. Já nos outros espaço, como Deck, vamos seguir um estilo mais leve. Resumindo, posso dizer que nosso objetivo é revelar a personalidade do evento: regional, sofisticado e muito aconchegante", detalha.