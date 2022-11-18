Repórter capixaba lança livro sobre o Pantanal em Vitória; veja fotos

A jornalista capixaba Cláudia Gaigher recebeu a família, amigos e jornalistas para o lançamento do livro “Diário de Uma Repórter no Pantanal”, nesta quarta-feira (16), no Shopping Vitória. Desde 1998, os encantos, mistérios e desafios da conservação do Pantanal fazem parte do dia a dia da repórter de rede nacional da TV Morena, afiliada da Globo em Mato Grosso do Sul. Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, ela adotou o Pantanal como a sua casa, local de trabalho e fonte de inspiração e causa. A obra reúne 30 histórias de bastidores de suas reportagens, produzidas ao longo dos últimos 24 anos. Veja quem prestigiou a noite de autógrafos na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

A presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Espírito Santo (Sindamares), Adriana Hersbach, o vice-presidente Paulo Cesar Alves e os diretores, Demian Sarcinelli e José Luiz Bettencourt recebem convidados para a tradicional confraternização de fim de ano, neste sábado (19). Dessa vez, além de autoridades e agentes marítimos locais, o evento vai reunir também presidentes e diretores de diversos sindicatos de agências de navegação marítima do país.

Depois do enorme sucesso de seu desfile, que já entrou no ranking dos maiores eventos deste ano, Ivan Aguilar reúne os embaixadores e staffs do evento para comemorar seu aniversário, nesta sexta-feira (18), em sua loja, na Praia do Canto.

Em comemoração aos cinco anos de história, a Cervejaria BigStep realiza neste sábado (19), no NaVista, o primeiro Festival de Música BigStep, com 10 atrações musicais do circuito capixaba, tocando samba, rock e blues. A empresa está comemorando também a chegada dos novos sócios: os empresários Everaldo Colodetti, Gabriel Nunes Junior e Luiz Eduardo Dalfior, que passam a compor o time ao lado de Gustavo Maia, João Paulo Pinto e Makio Imanish.

Igor Calvi assina o styling e direção de arte da nova campanha de Patrícia Teixeira. A designer de joias lança a coleção Bubble no dia 22, às 16h, na Praia do Canto. O produtor de moda fez uma análise do conceito e público alvo que a marca representa nessa nova coleção, apresentando sua visão através dos looks, truques de styling e elementos de cenário, que tem referência com o tema “bubble”, demonstrando as curvas, formas e cores como base para desenvolver o visual da campanha.

Além de contemplar as belezas naturais da região, os convidados do Pedra Azul Summit 2022, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, também podem esperar serviços, espaço e decoração que acompanham a excelência do local. O evento começa nesta sexta (18), na Pousada Pedra Azul. A decoração, com variedade nos ambientes, é assinada por Paôla Vicente, referência em eventos nas montanhas capixabas. "No auditório, onde acontecem as palestras, vamos usar móveis em madeira e sofás de linhão, para trazer um aconchego, com muito verde e orquídeas brancas para humanizar. No Salão do Lago, onde teremos o Fim de Expediente, vamos criar um ambiente mais moderno. Já nos outros espaço, como Deck, vamos seguir um estilo mais leve. Resumindo, posso dizer que nosso objetivo é revelar a personalidade do evento: regional, sofisticado e muito aconchegante", detalha.