Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Repórter capixaba lança livro sobre o Pantanal em Vitória; veja fotos

Publicado em
18 nov 2022 às 02:30
Claudia Gaigher e Café Lindenberg
A jornalista e escritora Claudia Gaigher recebeu o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg em noite de autógrafos no Shopping Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Noite de autógrafos

A jornalista capixaba Cláudia Gaigher recebeu a família, amigos e jornalistas para o lançamento do livro “Diário de Uma Repórter no Pantanal”, nesta quarta-feira (16), no Shopping Vitória. Desde 1998, os encantos, mistérios e desafios da conservação do Pantanal fazem parte do dia a dia da repórter de rede nacional da TV Morena, afiliada da Globo em Mato Grosso do Sul. Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, ela adotou o Pantanal como a sua casa, local de trabalho e fonte de inspiração e causa. A obra reúne 30 histórias de bastidores de suas reportagens, produzidas ao longo dos últimos 24 anos. Veja quem prestigiou a noite de autógrafos na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

EM INHOTIM 

Sofia Riva, Sarah Riva, Catarina Riva e Julio Riva
Catarina Riva e Julio Riva e as filhas Sofia e Sarah aproveitaram um dia especial em família para visitar Inhotim, em Minas Gerais Crédito: Divulgação

Parabéns pra você!

Depois do enorme sucesso de seu desfile, que já entrou no ranking dos maiores eventos deste ano, Ivan Aguilar reúne os embaixadores e staffs do evento para comemorar seu aniversário, nesta sexta-feira (18), em sua loja, na Praia do Canto.

Confraternização de final de ano

A presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Espírito Santo (Sindamares), Adriana Hersbach, o vice-presidente Paulo Cesar Alves e os diretores, Demian Sarcinelli e José Luiz Bettencourt recebem convidados para a tradicional confraternização de fim de ano, neste sábado (19). Dessa vez, além de autoridades e agentes marítimos locais, o evento vai reunir também presidentes e diretores de diversos sindicatos de agências de navegação marítima do país.

EM GRAMADO

Angelina Côrtes e Cláudio Nery da Viega
Angelina Côrtes e Cláudio Nery da Viega: passeio pelo Sul do país Crédito: Divulgação

Nova coleção de joias

Igor Calvi assina o styling e direção de arte da nova campanha de Patrícia Teixeira. A designer de joias lança a coleção Bubble no  dia 22, às 16h, na Praia do Canto. O produtor de moda fez uma análise do conceito e público alvo que a marca representa nessa nova coleção, apresentando sua visão através dos looks, truques de styling e elementos de cenário, que tem referência com o tema “bubble”, demonstrando as curvas, formas e cores como base para desenvolver o visual da campanha.

Festival de música

Em comemoração aos cinco anos de história, a Cervejaria BigStep realiza neste sábado (19), no NaVista,  o primeiro Festival de Música BigStep, com 10 atrações musicais do circuito capixaba, tocando samba, rock e blues. A empresa está comemorando também a chegada dos novos sócios: os empresários Everaldo Colodetti, Gabriel Nunes Junior e Luiz Eduardo Dalfior, que  passam a compor o time ao lado de Gustavo Maia, João Paulo Pinto e Makio Imanish.

Homenagem a arquitetos

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Heliomar Venâncio, participa no próximo dia 22, de Sessão Solene em homenagem aos arquitetos da cidade de Vitória, no auditório da Prefeitura de Vitória.

AUDIÇÃO DE PIANO

Mariana Vanzo, Sonia Saadi e Silvânia Saadi
Mariana Vanzo, Sonia Saadi e Silvânia Saadi: em noite de piano na Ilha Crédito: Desirée Neves/Joy Fotofilme

PEDRA AZUL SUMMIT

Além de contemplar as belezas naturais da região, os convidados do Pedra Azul Summit 2022, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta, também podem esperar serviços, espaço e decoração que acompanham a excelência do local. O evento começa nesta sexta (18), na Pousada Pedra Azul. A decoração, com variedade nos ambientes, é assinada por Paôla Vicente, referência em eventos nas montanhas capixabas. "No auditório, onde acontecem as palestras, vamos usar móveis em madeira e sofás de linhão, para trazer um aconchego, com muito verde e orquídeas brancas para humanizar. No Salão do Lago, onde teremos o Fim de Expediente, vamos criar um ambiente mais moderno. Já nos outros espaço, como Deck, vamos seguir um estilo mais leve. Resumindo, posso dizer que nosso objetivo é revelar a personalidade do evento: regional, sofisticado e muito aconchegante", detalha.

Veja Também

Sommelier premiado apresenta vinhos da Itália em degustação em Vitória

Artista de São Paulo apresenta a mostra "Ocupação" em Vitória

Sincades celebra 25 anos do setor atacadista e distribuidor no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Literatura Pantanal Rede Globo TV Gazeta
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança