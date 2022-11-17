Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Sommelier premiado apresenta vinhos da Itália em degustação em Vitória

Publicado em
17 nov 2022 às 02:30
Diego Arrebola, Paula Bazuna e Paulo Sepulcri Crédito: Vinovix/Divulgação

Toscana em Vix

Eleita como a melhor vinícola pelo prêmio World’s Best Vineyards 2022, a italiana Antinori nel Chianti Classico, localizada na Toscana, ganhou um brinde em terras capixabas. A convite do empresário Paulo Sepulcri, da Vino Vix, o  Best Brazilian Sommelier 2012, 2016 e 2018, Diego Arrebola, comandou o almoço harmonizado Itália Open, na quinta-feira (11), no Balthazar. O evento reuniu apreciadores da bebida e personagens do trade do vinho para um menu harmonizado em 6 etapas, escoltados por rótulos brancos e tintos da vinícola italiana. Destaque para o Dadinho Nero Camarão acompanhado do Antinori Bianco e o  Bife de tiras com Risoni ao Molho Gongorzola, que foi harmonizado com o clássico Brunello do Montaltino Pian Delle Vigne. Confira a galeria de fotos.

PRÊMIO 

Saiu a lista com as empresas vencedoras do Prêmio Mérito Empresarial da Associação dos Empresários da Serra (Ases). A festa de premiação será no dia 8 de dezembro, no Steffen Centro de Eventos. O homenageado do ano é a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini. Na categoria Indústria, quem ganhou foi a Fortlev, com 43,6% dos votos. A Motociclo levou na categoria Comércio (31,2% dos votos). Já a Braslimp ganhou o prêmio na categoria Serviços (26% dos votos). O destaque da categoria micro e pequena empresa é a DN Comércio e Serviços em Segurança ( 34,6% dos votos). Ao todo, foram computados 573 votos válidos.

ANIVERSÁRIO

A empresária Bárbara Ewald recebeu para comemorar os 2 anos do seu caçula Valentim.  A festa aconteceu no cerimonial Casa Le Petit, no Centro de Vila Velha, com o tema Patrulha Canina Crédito: Larissa Passos

Alta gastronomia

Os restaurantes Eliah e Peppe recebem o chef Juarez Campos, no próximo 30 de novembro, às 19h, para comandar jantar com 5 etapas. 

Luxo em pauta

Considerado o “mestre do luxo” no Brasil, o ex-diretor de Marketing, Comunicação e Novos Negócios da Louis Vuitton Caribe, América Latina e Brasil, e atual presidente e fundador da MCF Consultoria, Carlos Ferreirinha ministra a palestra “O paladar não retrocede” na próxima quarta (16), no Rio de Janeiro, em evento organizado pelas empresas Gloria Residencial e Artefacto. A arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen é presença confirmada e nossa representante capixaba.

Chef na avenida

A  chef Karla Brandão está prestes a realizar um sonho da adolescência. A empresária confirmou sua participação no Carnaval de Vitória, em 2023, como destaque de carro da G.R.E.S Andaraí. Karla está ansiosa com o evento e já deu o ponta pé inicial na confecção de sua fantasia.

Mesa de negócios

Hugo Rodrigues, Ceo do WelcomeGroup, recebe convidados no dia 22 de novembro, no Vila Parque Boliche, para o evento de comemoração de 2 anos do empreendimento Mesa de Negócios.

SHOW

Novo hotel do ES

Gilmar Pereira e Fábio Lopes convidam para o pré-lançamento do Orchids Bungalows Resort & Spa, localizado em Alto Paraju, Domingos Martins,  com projeto  assinado pelo arquiteto capixaba Sérgio Paulo Rabello. Será no próximo dia 22 de novembro, às 19h, em um evento na Avenida Dante Michelini, 615, em frente ao quiosque K2, na Praia de Camburi, em Vitória. 

Copa com luxo

Fernanda Prates promove no próximo dia 23  edição especial da Confraria Luxo Connect em ritmo de Copa do Mundo. Será na  Casa 77, no Morro do Moreno, Praia da Costa, com DJ Larissa Tan Tan e grupo de pagode Coisa Nossa.

Colab

O empreendedorismo capixaba recebe um incentivo para crescer e inovar. O Shopping Vila Velha inaugura o Colab+027, espaço compartilhado desenvolvido para potencializar a experiência entre as marcas capixabas e os clientes. O lançamento oficial do Colab+027 acontece nesta quinta-feira (17), às 19h, com a presença das marcas Antine Shoes, Baristro Gastronomia, Capri Biquínis | Fitness e Turma da Estampa.

Lançamento de livro

Será lançado nesta quinta-feira (17), no Auditório Fucape, em Vitória, o livro “Negócio se aprende na Escola” que conta a história da criação da Fucape Business School e a trajetória inovadora percorrida pela Instituição até alcançar o reconhecimento nacional e internacional. De autoria de Joanna Ferrari, a obra traz a visão e depoimentos dos dois criadores da escola de negócios, os doutores em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP), professores Aridelmo Teixeira e Valcemiro Nossa.

FESTA

Ivon Alcure, José Antônio Neffa Júnior, Renée Neffa e José Antônio Neffa: em evento de fim de ano da OAB Vila Velha, presidida por Neffa Júnior Crédito: Breno Denicoli

Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança