Sommelier premiado apresenta vinhos da Itália em degustação em Vitória

Eleita como a melhor vinícola pelo prêmio World’s Best Vineyards 2022, a italiana Antinori nel Chianti Classico, localizada na Toscana, ganhou um brinde em terras capixabas. A convite do empresário Paulo Sepulcri, da Vino Vix, o Best Brazilian Sommelier 2012, 2016 e 2018, Diego Arrebola, comandou o almoço harmonizado Itália Open, na quinta-feira (11), no Balthazar. O evento reuniu apreciadores da bebida e personagens do trade do vinho para um menu harmonizado em 6 etapas, escoltados por rótulos brancos e tintos da vinícola italiana. Destaque para o Dadinho Nero Camarão acompanhado do Antinori Bianco e o Bife de tiras com Risoni ao Molho Gongorzola, que foi harmonizado com o clássico Brunello do Montaltino Pian Delle Vigne. Confira a galeria de fotos.