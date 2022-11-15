Sincades celebra 25 anos do setor atacadista e distribuidor no ES

O Sincades recebeu diretores, empresários e autoridades na sexta-feira (11), no Ilha Buffet Álvares, para a comemoração dos 25 anos do setor atacadista e distribuidor no Espírito Santo. A noite foi marcada pelo lançamento da nova marca, de um livro que conta a história da entidade e homenagens a personalidades importantes para o segmento. O setor atacadista e distribuidor do ES reúne mais de 2,7 mil empresas, em 33 segmentos, que faturam R$ 75 bilhões por ano e geram 55 mil empregos diretos e indiretos. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.