Sincades celebra 25 anos do setor atacadista e distribuidor no ES

O empresário Wagner Orletti inaugura, no próximo dia 23, um moderno centro automotivo na capital capixaba. Trata-se da loja Point S, maior franquia multimarcas do mundo, referência em serviços automotivos e venda de pneus. A loja ficará localizada na avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia, e terá, entre os muitos diferenciais, um ambiente de coworking com internet wi-fi, onde os clientes que optarem por aguardar, na loja, a finalização dos seus serviços automotivos poderão trabalhar remotamente em suas próprias atividades.