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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sincades celebra 25 anos do setor atacadista e distribuidor no ES

Publicado em
15 nov 2022 às 02:30
Lígia e Idalberto Moro
Lígia e Idalberto Moro: na noite de festa do Sincades Crédito: Monica Zorzanelli

25 anos do Sincades

O Sincades recebeu diretores, empresários e autoridades na sexta-feira (11), no Ilha Buffet Álvares, para a comemoração dos 25 anos do setor atacadista e distribuidor no Espírito Santo. A noite foi marcada pelo lançamento da nova marca, de um livro que conta a história da entidade e homenagens a personalidades importantes para o segmento. O setor atacadista e distribuidor do ES reúne mais de 2,7 mil empresas, em 33 segmentos, que faturam R$ 75 bilhões por ano e geram 55 mil empregos diretos e indiretos. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

SEMINÁRIO

Roberto Garófalo, Nathalia Burian, Ministro Alexandre Luiz Ramos, do TST e Flávia Fardim
Roberto Garófalo, Nathalia Burian, Ministro Alexandre Luiz Ramos, do TST e Flávia Fardim: no 1º Seminário Capixaba de Direito do Trabalho Portuário, na sexta-feira (11),  no Vitória Grand Hall Crédito: Cloves Louzada

Talk show de miss

A capixaba Mia Mamede, miss Brasil 2022, irá comandar o Talk Show “Cerimonial e Etiqueta- Indispensáveis para o sucesso”, que acontece durante o XXVI Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo, que este ano terá como tema “A arte do cerimonial e a magia do empreendedorismo”, nesta sexta-feira, a partir das 11h30, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Arena Laranjeiras

No próximo dia 20, Marcus Frizzera, Júnior Pansini e George Guanabara recebem na Arena Pátio Laranjeiras, na Serra, para lançar um projeto que une gastronomia, música e futebol. O local será ponto de encontro para assistir aos jogos da Copa do Mundo. A animação fica por conta do cantor Alex Salles e Resenha Du Cosvosk.

CASAMENTO CIVIL

Isis Barreto Lopes e Bruno Mion
Isis Barreto Lopes e Bruno Mion: celebrando a união civil.  O casamento religioso e festa serão em 2023 Crédito: Juliana e Fagner

A volta do horário de verão

Rodrigo Vervloet, presidente do SindBares e Abrasel ES, ressalta que retorno do horário de verão é bem-visto pelo setor de bares e restaurantes do Espírito Santo. A mudança do horário prolonga a duração diurna, que estimula as pessoas a irem em buscas do happy hour. "É notório o aumento no faturamento dos estabelecimentos, além de gerar uma economia de energia, que gera um impacto na conta de luz de bares e restaurantes significativo. O horário de verão é positivo para o retorno do convívio social e, consequentemente, para os negócios", comenta.

Tour guiado

A designer de interiores Fabiana Tonini recebe um grupo de arquitetos na próxima quinta, dia 17, para o 1º tour guiado da Todeschini na Casa Cor ES. É que o seu ambiente ‘Suíte Kids’ apresenta toda marcenaria planejada em tom de verde, um lançamento da marca apresentado em primeira mão dentro da mostra decor, e inovando em conceito de cores para os móveis dos quartos infantis. O grupo será acompanhado de Gabriela Lamonde, diretora da Todeschini e Bianca Zambon, Consultora de vendas da marca.

Coworking

O empresário Wagner Orletti inaugura, no próximo dia 23, um moderno centro automotivo na capital capixaba. Trata-se da loja Point S, maior franquia multimarcas do mundo, referência em serviços automotivos e venda de pneus. A loja ficará localizada na avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia, e terá, entre os muitos diferenciais, um ambiente de coworking com internet wi-fi, onde os clientes que optarem por aguardar, na loja, a finalização dos seus serviços automotivos poderão trabalhar remotamente em suas próprias atividades.

EM SÃO PAULO

Rafaela Sterquino, Martha Medeiros e Bárbara Ferretti.
Rafaela Sterquino, Martha Medeiros e Bárbara Ferretti: a marca de calçados capixaba de calçados, Quattre, vestiu as modelos do desfile de comemoração dos 15 anos da grife da estilista Martha Medeiros Crédito: Divulgação

QUERIDOS DE RR

Junia e André Perenzin
Junia e André Perenzin: em noite de festa em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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