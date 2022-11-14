Angelo Dalla e Juliana Kwak dizem sim-sim em Fernando de Noronha

As vendas para o Natal devem movimentar R$ 66,6 bilhões na economia do País, com mais de 118 milhões de pessoas indo às compras, aponta pesquisa CNDL/SPC Brasil. “Segundo o levantamento, o tíquete médio de cada presente será de R$ 132. A preferência dos consumidores na hora de presentear serão roupas, calçados, perfumes/cosméticos e brinquedos. Os comerciantes estão animados com as vendas, já que o comércio tem se mostrado aquecido, e já estão investindo nos itens preferidos pelos consumidores”, destacou o presidente da CDL Vitória, Rogério Abranches Alcantara.