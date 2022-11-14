Angelo Dalla e Juliana Kwak dizem sim-sim em Fernando de Noronha

Com as bênçãos dos pais Rita e Wilson Kwak e Sueli Chieppe e José Claudio Dalla Bernardina, Juliana e Angelo celebraram a união em Fernando de Noronha. O destination wedding reuniu amigos do casal num enteardecer belíssimo na Praia da Conceição. A filha do casal, Heloisa, foi a sensação da festa. Confira a galeria de fotos.

As vendas para o Natal devem movimentar R$ 66,6 bilhões na economia do País, com mais de 118 milhões de pessoas indo às compras, aponta pesquisa CNDL/SPC Brasil. “Segundo o levantamento, o tíquete médio de cada presente será de R$ 132. A preferência dos consumidores na hora de presentear serão roupas, calçados, perfumes/cosméticos e brinquedos. Os comerciantes estão animados com as vendas, já que o comércio tem se mostrado aquecido, e já estão investindo nos itens preferidos pelos consumidores”, destacou o presidente da CDL Vitória, Rogério Abranches Alcantara.