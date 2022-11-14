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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Angelo Dalla e Juliana Kwak dizem sim-sim em Fernando de Noronha

Publicado em
14 nov 2022 às 02:30
Casamento de Angelo Dalla Bernardina e Juliana Kwak
Angelo Dalla Bernardina e Juliana Kwak: sim-sim em Fernando de Noronha Crédito: Maressa Moura

Juliana&Angelo

Com as bênçãos dos pais Rita e Wilson Kwak e Sueli Chieppe e José Claudio Dalla Bernardina, Juliana e Angelo celebraram a união em Fernando de Noronha. O destination wedding reuniu amigos do casal num enteardecer belíssimo na  Praia da Conceição. A filha do casal, Heloisa, foi a sensação da festa. Confira a galeria de fotos.

VENDAS NO NATAL

As vendas para o Natal devem movimentar R$ 66,6 bilhões na economia do País, com mais de 118 milhões de pessoas indo às compras, aponta pesquisa CNDL/SPC Brasil. “Segundo o levantamento, o tíquete médio de cada presente será de R$ 132. A preferência dos consumidores na hora de presentear serão roupas, calçados, perfumes/cosméticos e brinquedos. Os comerciantes estão animados com as vendas, já que o comércio tem se mostrado aquecido, e já estão investindo nos itens preferidos pelos consumidores”, destacou o presidente da CDL Vitória, Rogério Abranches Alcantara.

BATE-PAPO

Show de Natal

O nascimento de Jesus vai ser celebrado em um espetáculo emocionante, no dia 9 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro. O Natal em Canção vai unir Padre Anderson Gomes, Adelso Freire, Ziza Fernandes, Davidson Silva, Camerata Sesi e o Balé da Ilha. 

No Triângulo

A arquiteta e designer de interiores Cyane Zoboli assina o projeto de nova cervejaria que vai agitar o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Design arrojado e padrões e texturas acolhedores vão dar o clima do happy hour por lá. Enquanto isso, fica a dica para visitar o Studio do Colecionador criado por Cyane para a CASACOR ES. O ambiente fica no andar superior do Forte São Francisco Xavier e a mostra vai até o dia 18 de dezembro.

Pop up store

Maria Sanz inaugura sua pop up store para as festas de final de ano, no próximo dia 17, no  Shopping Vitória. 

Rumo ao Hexa

Juliany Pelissari já está em clima de Copa do Mundo e promove o Concurso Cultural “Brasil Rumo ao Hexa”, no instagram do Buddha Spa Vitória. Para participar, basta deixar uma frase criativa no post oficial expressando a torcida pelo nosso país. O dono da frase mais criativa, que será escolhida pelas terapeutas do espaço, ganhará uma Brazilian Massagem, massagem energizante que homenageia o Brasil.

FESTA

Victor Curry Carneiro e Ruth Alves Silva
Victor Curry Carneiro e Ruth Alves Silva: celebrando os 70 anos do restaurante São Pedro, em Vitória Crédito: Afonso Martins

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