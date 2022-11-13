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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Instituto Oportunidade Brasil promove jantar beneficente em Vitória

Publicado em
13 nov 2022 às 02:30
Coral Serenata D´Favela
O Coral Serenata D´Favela deu um show no jantar beneficente  “I have a dream” Crédito: Mônica Zorzanelli

 “I have a dream”

A noite de quinta-feira (10/11) foi especial com jantar beneficente “I have a dream”, no Hotel Senac Ilha do Boi. O evento foi promovido pelo Instituto Oportunidade Brasil (IOB) com apoio de voluntários, parceiros e patrocinadores. Toda a renda arrecadada com o jantar será revertida para as ações de educação e de inclusão de jovens negros em vulnerabilidade social no mercado de trabalho capixaba. Um dos pontos altos da noite foi a emocionante apresentação do Coral Serenata D'Favela, composto por crianças e jovens dos morros de Vitória. A apresentação fez os convidados se emocionarem e cantarem junto com o coral. Ao final, os pequenos andam no meio dos convidados distribuindo sorrisos e abraços. “O Espírito Santo é um dos melhores estados para se viver no Brasil, mas não é para todos. É por isso que falamos sobre inclusão e diversidade. Cerca de 70% da população capixaba é composta por negros e pardos, mas muitos têm dificuldade de estudar e se colocar no mercado de trabalho. E é isso que queremos oferecer com cursos e outras ações do instituto”, explica a diretora do IOB, Verônica Lopes. Durante a noite, Juliana Ferrari, da Base 27, recebeu uma linda peça feita e doada pela renomada artista capixaba Ana Paula Castro. A homenagem foi em agradecimento pelo patrocínio ao Instituto Oportunidade Brasil. Veja a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli
A noite de quinta-feira (10/11) foi especial com jantar beneficente “I have a dream”, no Hotel Senac Ilha do Boi. O evento foi promovido pelo Instituto Oportunidade Brasil (IOB) com apoio de voluntários, parceiros e patrocinadores. Toda a renda arrecadada com o jantar será revertida para as ações de educação e de inclusão de jovens negros em vulnerabilidade social no mercado de trabalho capixaba. Um dos pontos altos da noite foi a emocionante apresentação do Coral Serenata D'Favela, composto por crianças e jovens dos morros de Vitória. A apresentação fez os convidados se emocionarem e cantarem junto com o coral. Ao final, os pequenos andam no meio dos convidados distribuindo sorrisos e abraços. “O Espírito Santo é um dos melhores estados para se viver no Brasil, mas não é para todos. É por isso que falamos sobre inclusão e diversidade. Cerca de 70% da população capixaba é composta por negros e pardos, mas muitos têm dificuldade de estudar e se colocar no mercado de trabalho. E é isso que queremos oferecer com cursos e outras ações do instituto”, explica a diretora do IOB, Verônica Lopes. Durante a noite, Juliana Ferrari, da Base 27, recebeu uma linda peça feita e doada pela renomada artista capixaba Ana Paula Castro. A homenagem foi em agradecimento pelo patrocínio ao Instituto Oportunidade Brasil. Veja a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Felipe Lima, Monalisa Vailante, Carolina Lima e Diego Tavares
Felipe Lima, Monalisa Vailante, Carolina Lima e Diego Tavares:  no soft opening de hamburgueria temática de super heróis na Praia da Costa, em Vila Velha  Crédito: Léo Gurgel

Piano

O talentoso pianista Bruno Leão irá se apresentar no ambiente Sala de Música Natuzzi, na CasaCor, no dia 20 de novembro, às 15h. Assinado pelas arquitetas Roberta Toledo, Juliana Vervloet Amaral e Manu Delboni, do escritório A27, numa parceria com Robson Arruda, a proposta do evento é levar som ao espaço que estabelece o diálogo com a música, repleto de arte, beleza, conceito e memórias afetivas.

Compliance

A Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) está desenvolvendo um trabalho interno neste final de ano para iniciar 2023 colocando em prática ainda mais projetos. Segundo o presidente da instituição, Marco Túlio Ribeiro Fialho, a política de integridade da Assevila está nas mãos de Flávia Marquezine, da Fakos. “O compliance serve para determinar os procedimentos, conduta, política e diretrizes internas das instituições. Estamos modernizando a nossa para sermos mais eficientes no trabalho junto à sociedade e ao poder público”.

Rejuvenescimento facial

Nossa Valeria Dal Coll, referência em rejuvenescimento facial no Brasil e criadora dos tratamentos rejuvenescedores da face Protocoll e Bioreconexão Tecidual, ministra curso destas duas técnicas para mais de 50 alunos, até 19 de novembro, em Campo Belo, São Paulo. Capixaba nascida em Ecoporanga, Valeria consolidou carreira em São Paulo ministrando cursos on-line e presenciais. Desde setembro, se divide entre a terra da garoa e Vitória, onde passou a morar e também onde inaugurou uma clínica na Aleixo Netto, na Praia do Canto.

Preview de arte

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para  preview de exposição para colecionadores,  com a presença do advogado e colecionador Álvaro Piquet, no dia 29 de novembro, na Matias Brotas Arte Contemporânea. 

VISITA

Vanessa Bernardi, Dudu Altoé e Larissa Pacheco
O relações públicas Dudu Altoé entre as irmãs Vanessa Bernardi e Larissa Pacheco:  em visita à brigaderia Dedo de Moça, na Praia do Canto  Crédito: Divulgação

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