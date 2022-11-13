Instituto Oportunidade Brasil promove jantar beneficente em Vitória

A noite de quinta-feira (10/11) foi especial com jantar beneficente “I have a dream”, no Hotel Senac Ilha do Boi. O evento foi promovido pelo Instituto Oportunidade Brasil (IOB) com apoio de voluntários, parceiros e patrocinadores. Toda a renda arrecadada com o jantar será revertida para as ações de educação e de inclusão de jovens negros em vulnerabilidade social no mercado de trabalho capixaba. Um dos pontos altos da noite foi a emocionante apresentação do Coral Serenata D'Favela, composto por crianças e jovens dos morros de Vitória. A apresentação fez os convidados se emocionarem e cantarem junto com o coral. Ao final, os pequenos andam no meio dos convidados distribuindo sorrisos e abraços. “O Espírito Santo é um dos melhores estados para se viver no Brasil, mas não é para todos. É por isso que falamos sobre inclusão e diversidade. Cerca de 70% da população capixaba é composta por negros e pardos, mas muitos têm dificuldade de estudar e se colocar no mercado de trabalho. E é isso que queremos oferecer com cursos e outras ações do instituto”, explica a diretora do IOB, Verônica Lopes. Durante a noite, Juliana Ferrari, da Base 27, recebeu uma linda peça feita e doada pela renomada artista capixaba Ana Paula Castro. A homenagem foi em agradecimento pelo patrocínio ao Instituto Oportunidade Brasil. Veja a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli

A noite de quinta-feira (10/11) foi especial com jantar beneficente “I have a dream”, no Hotel Senac Ilha do Boi. O evento foi promovido pelo Instituto Oportunidade Brasil (IOB) com apoio de voluntários, parceiros e patrocinadores. Toda a renda arrecadada com o jantar será revertida para as ações de educação e de inclusão de jovens negros em vulnerabilidade social no mercado de trabalho capixaba. Um dos pontos altos da noite foi a emocionante apresentação do Coral Serenata D'Favela, composto por crianças e jovens dos morros de Vitória. A apresentação fez os convidados se emocionarem e cantarem junto com o coral. Ao final, os pequenos andam no meio dos convidados distribuindo sorrisos e abraços. “O Espírito Santo é um dos melhores estados para se viver no Brasil, mas não é para todos. É por isso que falamos sobre inclusão e diversidade. Cerca de 70% da população capixaba é composta por negros e pardos, mas muitos têm dificuldade de estudar e se colocar no mercado de trabalho. E é isso que queremos oferecer com cursos e outras ações do instituto”, explica a diretora do IOB, Verônica Lopes. Durante a noite, Juliana Ferrari, da Base 27, recebeu uma linda peça feita e doada pela renomada artista capixaba Ana Paula Castro. A homenagem foi em agradecimento pelo patrocínio ao Instituto Oportunidade Brasil. Veja a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli