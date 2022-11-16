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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artista de São Paulo apresenta a mostra "Ocupação" em Vitória

Publicado em
16 nov 2022 às 02:30
Augusto Pacheco, Guilherme Gafi e Tatiana Coutinho
Augusto Pacheco, Guilherme Gafi e Tatiana Coutinho: encontro de arte em Vitória Crédito: Diego Morales

Arte&design

A arquiteta e galerista Tatiana Coutinho da  Particular Gallery, recebeu artistas, arquitetos e decoradores, para a abertura da exposição do artista de Santo André, São Paulo, Guilherme Gafi. A mostra  "Ocupação", na Casal Design, em Vitória, exibe pinturas do artista,  que, desde muito cedo,  se interessa pelas intervenções urbanas partindo de uma pesquisa que busca conectar os agentes e circunstâncias que atuam sobre a paisagem. "É a partir destes “landscapes” que o trabalho começa a atuar de maneira a se relacionar com o entorno identificando e questionando o sujeito a partir da apreensão de ações triviais sobre a cidade, principalmente em relação a sua estrutura concreta de sustentação", diz o texto da mostra.

ALMOÇO 

Victor Curry Carneiro, Danilo de Araújo Carneiro e Michella Zortea Carneiro
Victor Curry Carneiro, Danilo de Araújo Carneiro e Michella Zortea Carneiro: celebrando os 70 anos do restaurante São Pedro Crédito: Afonso Martins

Linha home

Luciana Dalla convida para o lançamento da linha Tableware Trousseau, no dia 22 de novembro, na Benessere, na  Praia do Canto. O ambiente será personalizado pela designer de interiores Rita Garajau. 

Fusão de hospitais

 A equipe de M&A do escritório Oliveira Cardoso Advogados, liderada pelo sócio Bruno Oliveira Cardoso, assessorou a Fundação Beneficente Rio Doce e o LMC na operação que culminará na fusão do Hospital Rio Doce com o Hospital Linhares Medical Center (LMC), os dois maiores do município. A operação foi aprovada na assembleia geral da Fundação Rio Doce na última terça-feira (08/11). Com a concretização da operação, após as aprovações e providências necessárias, a Fundação Rio Doce passará a deter 49% das ações ordinárias com direito a voto de emissão do LMC, se tornando o maior conglomerado hospitalar do Norte do Espírito Santo. As duas unidades somam 300 leitos, sendo 60 de UTIs.

Partiu, SP!

O advogado especialista em Direito Tributarista, João Paulo Barbosa Lyra, sempre em busca de aprimorar seus conhecimentos na área e na troca de informações, segue para São Paulo para participar do ‘XX Simpósio de Direito Tributário da Apet (Associação Paulista de Estudos Tributários) – 100 anos de Imposto de Renda no Brasil (1922/2022)’, que acontece nos dias 17 e 18 de novembro, no Mercure Hotel em São Paulo. No encontro diversos advogados especialistas irão debater o tema central do Simpósio e irão falar sobre imposto de renda e contabilidade; renda no código tributário nacional; dividendos e juros sobre capital próprio, entre outros.

QUERIDAS DE RR

Luzia Toledo e Rita Garajau: no Castelo de São Jorge, em Lisboa, Portugal
Luzia Toledo e Rita Garajau: no Castelo de São Jorge, em Lisboa, Portugal Crédito: Divulgação

Prêmio Colibri

A professora do curso de Publicidade e Propaganda da Ufes Flávia Mayer foi quem orientou todos os trabalhos vencedores do Prêmio Colibri na categoria estudante. Os alunos Loren Nunes e Kezia Castro levaram o ouro, Luana Coutinho e Tiago dos Santos o prata e Bettina Costa e Pedro Marinho o bronze.

Em alta

Imóveis totalmente preparados para a Melhor Idade estão em alta no mercado capixaba. Ponto para o setor, já que a população brasileira está cada vez mais velha. Em Jardim Camburi, por exemplo, um empreendimento de alto padrão vai oferecer 100% de automação, incluindo controle do sistema de segurança, como função alerta SOS, detecção e alarme de incêndio. “Também vale destacar estrutura da área externa completamente acessível com rampas e piso antiderrapante, facilitando por completo a mobilidade nos espaços de lazer”, contam os empresários André Mendes e Flávio Barboza.

Palestra

A advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e mestra em Direito Marítimo, Carla Fregona, acabou de chegar dos Estados Unidos, onde participou de um evento sobre privacidade e segurança na famosa Universidade de Harvard. As últimas tendências da área que aprendeu na principal universidade do mundo, Carla vai compartilhar com os colegas advogados na reunião da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB-ES, que acontece nesta quinta-feira (17), às 9:30, no plenário da Ordem, no Centro de Vitória. “Vamos falar sobre metaverso, blockchain, smart contracts, navios autônomos e como todas essas novas tecnologias impactam nas relações jurídicas”, destacou Carla. E a advogada realmente não para! Ela vai fazer a palestra no intervalo das gravações do seu podcast, o Segredos de Justiça.

Fim de ano infantil

As empresárias e amigas Carolina Cheib e Priscila Beninca recebem com música, brincadeiras e guloseimas, nesta quinta-feira (17), a partir das 18h30, na Casa Goiaba, em Bento Ferreira. O evento promete diversão e muita moda infantil para antecipar as comemorações de final de ano. Para elas , o sucesso das marcas Peticolé e Iuppie em 2022 merece ser dividido com as clientes mais próximas.

BRUNCH

Marianne Assbu, Ingrid Zouain, Lina Hemerly, Kris Junqueira
Marianne Assbu, Ingrid Zouain, Lina Hemerly e Kris Junqueira: em encontro promovido por Carol Neves e Fernanda Machado, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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