Artista de São Paulo apresenta a mostra "Ocupação" em Vitória

A advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e mestra em Direito Marítimo, Carla Fregona, acabou de chegar dos Estados Unidos, onde participou de um evento sobre privacidade e segurança na famosa Universidade de Harvard. As últimas tendências da área que aprendeu na principal universidade do mundo, Carla vai compartilhar com os colegas advogados na reunião da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB-ES, que acontece nesta quinta-feira (17), às 9:30, no plenário da Ordem, no Centro de Vitória. “Vamos falar sobre metaverso, blockchain, smart contracts, navios autônomos e como todas essas novas tecnologias impactam nas relações jurídicas”, destacou Carla. E a advogada realmente não para! Ela vai fazer a palestra no intervalo das gravações do seu podcast, o Segredos de Justiça.