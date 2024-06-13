Maria Sanz e Barche lançam coleção com festa em Vitória

A marca de Maria Sanz completa 10 anos. O marco zero onde o ciclo se fecha, e se reinicia, demonstrando sua capacidade de rir e brincar conectando o real e o imaginário, através do vestuário. Parte dessa celebração é a coleção masculina feita com a marca capixaba Barche.

A noite de premiação das marcas mais lembradas do Espírito Santo está chegando: no próximo dia 21, o Le Buffet Master será palco da 32ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta. A cerimônia mais concorrida do mercado empresarial da Grande Vitória terá um mega show dos músicos Max de Castro e Wilson Simoninha, que trazem à ilha o Baile do Simonal. O projeto homenageia o pai da dupla, Wilson Simonal, com repertório composto pelos seus sucessos lançados entre as décadas de 1960 e 1970, como “Mustang Cor de Sangue”, “Na Galha do Cajueiro”, “País Tropical”, entre outros hits. E tem mais: para tornar a noite ainda mais memorável, o Baile do Simonal vai receber a cantora Sandra de Sá como convidada especial, na festa exclusiva para convidados.