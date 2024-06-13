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Moda

Maria Sanz e Barche lançam coleção com festa em Vitória

As marcas se uniram na criação e desenvolvimento de peças exclusivas

Públicado em 

13 jun 2024 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vitor Peixoto, Maria Sanz, Felipe Vieira e Manoel Ferreira
Vitor Peixoto, Maria Sanz, Felipe Vieira e Manoel Ferreira Crédito: Diego Morales

Noite de moda

A marca de Maria Sanz completa 10 anos. O marco zero onde o ciclo se fecha, e se reinicia, demonstrando sua capacidade de rir e brincar conectando o real e o imaginário, através do vestuário. Parte dessa celebração é a coleção masculina feita com a marca capixaba Barche.

LANÇAMENTO DE MODA

Caroline Machado, Bárbara Verzola, Cristina Pimentel
Caroline Machado, Bárbara Verzola, Cristina Pimentel Crédito: Diego Morales

LANÇAMENTO DE MODA 2

Eduarda Noé e Vitor Peixoto com os filhos Otto e Maria Vitória
Eduarda Noé e Vitor Peixoto com os filhos Otto e Maria Vitória Crédito: Diego Morales

BAILE DO SIMONAL E SANDRA DE SÁ DESEMBARCAM EM VIX PARA O RECALL DE MARCA

Recall 2024
Recall: A noite de premiação das marcas mais lembradas do Espírito Santo Crédito: Divulgação
A noite de premiação das marcas mais lembradas do Espírito Santo está chegando: no próximo dia 21, o Le Buffet Master será palco da 32ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta. A cerimônia mais concorrida do mercado empresarial da Grande Vitória terá um mega show dos músicos Max de Castro e Wilson Simoninha, que trazem à ilha o Baile do Simonal. O projeto homenageia o pai da dupla, Wilson Simonal, com repertório composto pelos seus sucessos lançados entre as décadas de 1960 e 1970, como “Mustang Cor de Sangue”, “Na Galha do Cajueiro”, “País Tropical”, entre outros hits. E tem mais: para tornar a noite ainda mais memorável, o Baile do Simonal vai receber a cantora Sandra de Sá como convidada especial, na festa exclusiva para convidados.

Projeto culinário

Mônica Vidigal e Iorrana Pupa estão com o projeto culinário chamado Vidrados. Nele, elas entregam delícias incríveis que vão transformar as refeições em momentos especiais, seja no dia a dia, para receber ou presentear. 

Em Vitória

Dafna Blaschkauer, ex-diretora da Apple e autora do best-seller "Power Skills", é uma das palestrantes mais esperadas do ESX 2024, que acontece neste final de semana na Praça do Papa, em Vitória. Referência em liderança e alta performance, Dafna falará, na noite de sábado, sobre como a inovação pode transformar a experiência do consumidor.

Talentos da música

Está chegando a 6ª edição do Formemus, o evento dedicado a trazer para os holofotes novos talentos da música. Bandas, artistas solo ou grupos de músicos que desenvolvam trabalhos musicais autorais capixabas estão convidados a se inscrever no Pitching Musical, uma apresentação fechada, com duração de até dez minutos e audiência exclusiva de contratantes, programadores, curadores e players do mercado musical brasileiro. 

Palestra

"Retenção do cliente no pós-venda" é o tema da sexta edição do Ibef Business, que será no próximo dia 19. A palestra será ministrada pelo empresário e CEO da Enjoy, Wander Miranda.
*Por Luciana Almeida, interinamente

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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