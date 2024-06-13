Maria Sanz e Barche lançam coleção com festa em Vitória

Noite de moda
A marca de Maria Sanz completa 10 anos. O marco zero onde o ciclo se fecha, e se reinicia, demonstrando sua capacidade de rir e brincar conectando o real e o imaginário, através do vestuário. Parte dessa celebração é a coleção masculina feita com a marca capixaba Barche.
LANÇAMENTO DE MODA
LANÇAMENTO DE MODA 2
BAILE DO SIMONAL E SANDRA DE SÁ DESEMBARCAM EM VIX PARA O RECALL DE MARCA
A noite de premiação das marcas mais lembradas do Espírito Santo está chegando: no próximo dia 21, o Le Buffet Master será palco da 32ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta. A cerimônia mais concorrida do mercado empresarial da Grande Vitória terá um mega show dos músicos Max de Castro e Wilson Simoninha, que trazem à ilha o Baile do Simonal. O projeto homenageia o pai da dupla, Wilson Simonal, com repertório composto pelos seus sucessos lançados entre as décadas de 1960 e 1970, como “Mustang Cor de Sangue”, “Na Galha do Cajueiro”, “País Tropical”, entre outros hits. E tem mais: para tornar a noite ainda mais memorável, o Baile do Simonal vai receber a cantora Sandra de Sá como convidada especial, na festa exclusiva para convidados.
Projeto culinário
Mônica Vidigal e Iorrana Pupa estão com o projeto culinário chamado Vidrados. Nele, elas entregam delícias incríveis que vão transformar as refeições em momentos especiais, seja no dia a dia, para receber ou presentear.
Em Vitória
Dafna Blaschkauer, ex-diretora da Apple e autora do best-seller "Power Skills", é uma das palestrantes mais esperadas do ESX 2024, que acontece neste final de semana na Praça do Papa, em Vitória. Referência em liderança e alta performance, Dafna falará, na noite de sábado, sobre como a inovação pode transformar a experiência do consumidor.
Talentos da música
Está chegando a 6ª edição do Formemus, o evento dedicado a trazer para os holofotes novos talentos da música. Bandas, artistas solo ou grupos de músicos que desenvolvam trabalhos musicais autorais capixabas estão convidados a se inscrever no Pitching Musical, uma apresentação fechada, com duração de até dez minutos e audiência exclusiva de contratantes, programadores, curadores e players do mercado musical brasileiro.
Palestra
"Retenção do cliente no pós-venda" é o tema da sexta edição do Ibef Business, que será no próximo dia 19. A palestra será ministrada pelo empresário e CEO da Enjoy, Wander Miranda.
*Por Luciana Almeida, interinamente