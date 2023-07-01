Léo Bahia abre exposição em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+

Com larga experiência no desenvolvimento de projetos do setor hoteleiro em parcerias com várias redes internacionais, a capixaba Invite comemora a entrega de mais um empreendimento no formato multipropriedade no país. Localizado em Campos de Jordão, o Wanderlust Experience Hotel é o segundo projeto da empresa na cidade e já é sucesso de vendas com 94% dos 77 apartamentos comercializados. Paula Rody, membro do Conselho, e sua equipe, estarão na cidade neste final de semana para apresentar o empreendimento, que traz como conceito um pouco da cultura dos cinco continentes, para proporcionar que o morador viaje, desvenda e descubra, explorando o mundo em cada espaço criado.