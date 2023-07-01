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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Léo Bahia abre exposição em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+

Publicado em
01 jul 2023 às 03:00
Luciana Almeida e Léo Bahia
Luciana Almeida e Léo Bahia: no vernissage de "Gostoso", no Centro de Vitória Crédito: Arthur Louzada
O galerista Léo Bahia recebeu amigos e admiradores de arte contemporânea nesta quarta-feira (28) para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, com a abertura da exposição coletiva "Gostoso", na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória.  A mostra, que fica aberta até 31 de agosto, reúne obras de cinco artistas - Adeildo Leite, Gabriel Pessoto, Gustavo Rodrigues, Paulo Jorge Gonçalves e Sebastião Miguel - e explora a diversidade e a expressão artística como formas de celebrar a liberdade e o amor. A drag queen Aysha Calyare foi a hostess da noite de arte. Veja as fotos de Arthur Louzada.
Nicolas Soares e Léo Bahia
Nicolas Soares e Léo Bahia Crédito: Arthur Louzada

Abertura da exposição "Gostoso"

INAUGURAÇÃO

Joaquim Natal ao lado de Vanessa Endringer, a filha Maria Clara e Juarez Rezena - evento para imprensa de nova cervejaria
Joaquim Natal ao lado de Vanessa Endringer, a filha Maria Clara e Juarez Rezena: em evento de inauguração de nova cervejaria Crédito: Vitor Machado

Álbum do ano

Artistas como Akilla, Bella Mattar, Pedro de Alcântara e Mukeka di Rato estão entre os semifinalistas da categoria Álbum do Ano, do 2º Prêmio da Música Capixaba. O público pode escolher seu favorito votando no site da premiação, de 7 a 21 de julho.

Em Dallas

A neuroimunologista da Reuma, Paula Zago, está em Dallas, no Texas (EUA), onde participa de uma preceptoria em neuromielite óptica, para pouquíssimos médicos do Brasil, em um centro especializado em doenças neuroimunológicas raras. Conhecimento que vem para o Espírito Santo!

Multipropriedade com conceito

 Com larga experiência no desenvolvimento de projetos do setor hoteleiro em parcerias com várias redes internacionais, a capixaba Invite comemora a entrega de mais um empreendimento no formato multipropriedade no país. Localizado em Campos de Jordão, o Wanderlust Experience Hotel é o segundo projeto da empresa na cidade e já é sucesso de vendas com 94% dos 77 apartamentos comercializados. Paula Rody, membro do Conselho, e sua equipe, estarão na cidade neste final de semana para apresentar o empreendimento, que traz como conceito um pouco da cultura dos cinco continentes, para proporcionar que o morador viaje, desvenda e descubra, explorando o mundo em cada espaço criado.

Floresta Encantada

Lurdinha Perovano e Renato Mattedi comemoram 10 anos da filha Larissa, neste sábado, dia 1º, no Espaço Garden da Casa Mizzi em Pontal de Camburi, Vitória. Com o tema 'Floresta Encantada', a festa será na área verde do cerimonial que contempla a vista do canal de Vitória, para família e amigos da aniversariante. A iluminação fica por conta de Johnathan Bruno da In-Color Iluminação e doces by Regina Meynard.

NA DISNEY

O médico Mauricio Dall’Orto e o produtor cultural André Vale
O médico Mauricio Dall’Orto e o produtor cultural André Vale estão curtindo os parques da Disney em Orlando. No clique, a dupla está no Magic Kingdom, com o icônico castelo da Cinderela ao fundo Crédito: Divulgação/TwinsPR

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