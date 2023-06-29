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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixabas participam de imersão de arte no Instituto Inhotim

Publicado em
29 jun 2023 às 03:00
Imersão em Inhotim
Lara Brotas, Flavia Dalla, Agnaldo Farias com Rosana Perin Lobato, Eulalia  Chieppe,  Nazaré Neves e Brunella Bumachar com o neto Nicolas: imersão de arte Crédito: Divulgação
Uma viagem de muita conexão e imersão da arte e do sensível. Assim foi o Curso de Imersão no Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, projeto promovido pela galeria Matias Brotas arte contemporânea, com visita mediada pelo crítico e curador internacional Agnaldo Farias.
Rosana Perim e Lara Brotas
Rosana Perim e Lara Brotas Crédito: Divulgação
O grupo capixaba saiu de Vitória acompanhado de Lara Brotas e Flávia Dalla. O objetivo da viagem foi o contato com diferentes suportes artísticos e seus artistas e apurar o olhar sobre a arte, além de ampliar conhecimento dos colecionadores ou iniciantes do universo do colecionismo. A partir da experiência direta com as obras do acervo, Agnaldo Farias abordou na visita sobre a diversidade da produção artística contemporânea, as tensões entre obras, espaços expositivos e instituições, as relações entre arte, cidade, paisagem e arquitetura e as obras que não se encaixam nas definições tradicionais. Confira a galeria. 

Capixabas no Inhotim

FÉRIAS

Moyses Nader, Hélivia e Marcos Abaurre, Gracinha Nader, Valéria e Luiz Carlos Nemer: em Bruges
Moyses Nader, Hélivia e Marcos Abaurre, Gracinha Nader, Valéria e Luiz Carlos Nemer: queridos de RR em Bruges Crédito: Divulgação

Aniversário

A cardiologista Tatiane Emerich comemora seu aniversário nesta quinta-feira (29),  na  Casa Lounge. A festa "only for girls" terá bufê da Casa Goiaba, drinques Open Bacco, animação da banda Dalzy Sales e escola de samba TB Samba Show. 

Artigo jurídico

O advogado Rodrigo Mazzei, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, publicou um artigo na renomada Civil Procedure Review, revista conceituada da área jurídica. O tema do estudo foi a autonomia dos conflitos internos de um inventário. “O estudo faz parte da minha pesquisa desenvolvida na pós-graduação de Direito da Ufes e foi escrito em homenagem ao professor Candido Rangel Dinamarco, um dos precursores do tema”, conta Mazzei.

Rodízio de pizza

 Após fazer sucesso no município da Serra, o restaurante Allegria, maior rodízio de pizzas do Estado, chega a Cariacica nesta sexta-feira, dia 30. A nova unidade está localizada no Shopping Moxuara e tem 500 metros quadrados, sendo 70 somente de parquinho com brinquedos diversos para crianças de até 12 anos de idade. Aberto todos os dias, o Allegria tem capacidade para receber até 252 pessoas e produzir uma pizza de longa fermentação a cada 20 segundos, sob o comando do pizzaiolo Márcio Santos.

BATE-PAPO

Daniele Vieira, Ricardo Silveira, Aline Einsenlohr e Eduardo Passamai
Daniele Vieira, Ricardo Silveira, Aline Einsenlohr e Eduardo Passamai: em bate-papo sobre beleza na Praia do Canto Crédito: Divulgação

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

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