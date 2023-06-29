Capixabas participam de imersão de arte no Instituto Inhotim

Uma viagem de muita conexão e imersão da arte e do sensível. Assim foi o Curso de Imersão no Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, projeto promovido pela galeria Matias Brotas arte contemporânea, com visita mediada pelo crítico e curador internacional Agnaldo Farias.

O grupo capixaba saiu de Vitória acompanhado de Lara Brotas e Flávia Dalla. O objetivo da viagem foi o contato com diferentes suportes artísticos e seus artistas e apurar o olhar sobre a arte, além de ampliar conhecimento dos colecionadores ou iniciantes do universo do colecionismo. A partir da experiência direta com as obras do acervo, Agnaldo Farias abordou na visita sobre a diversidade da produção artística contemporânea, as tensões entre obras, espaços expositivos e instituições, as relações entre arte, cidade, paisagem e arquitetura e as obras que não se encaixam nas definições tradicionais. Confira a galeria.