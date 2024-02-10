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Renata Rasseli

Anginha Buaiz celebra aniversário com "paella" para amigos em Vitória

A aniversariante reuniu a família e amigos nesta quinta-feira (08), na área de lazer do seu prédio, na Praia do Canto

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 03:00

Publicado em 

10 fev 2024 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Uirá Seeberger Bussotti, Brunela Bissaco, Uirandê Bussotti , Anginha Buaiz , Inaê Toledo Bussotti, Natan Pinho Bussotti
Uirá Seeberger Bussotti, Brunela Bissaco, Uirandê Bussotti, a aniversariante Anginha Buaiz, Inaê Toledo Bussotti e Natan Pinho Bussotti: em noite de parabéns pra você! Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Anginha!

Querida de RR, Anginha Buaiz celebrou idade nova com festa para amigos e famiiliares regada a paella, nesta quinta-feira (08), no salão de festas do seu prédio, na Praia do Canto, em Vitória. O chef Cassinho Ayres assinou o menu. E o trio formado por Bruna Leita, Daniel Barreto e Raimundo Machado comandaram a música. A aniversariante também deu uma palinha. O happening contou com a presentaça especial do casal de atores  Claudio Tovar e Lucinha Lins, amigos de Anginha. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Claudio Tovar e Lucinha Lins e Beth Dalcolmo
Os atores Claudio Tovar e Lucinha Lins e Beth Dalcolmo: celebrando Anginha Buaiz em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Elissa Ammar, Antinha Buaiz, Mauricio Frota, Regina Chulan e Eliana Belesa
Elissa Ammar, Anginha Buaiz, Mauricio Frota, Regina Chulan e Eliana Belesa: festejando Anginha! Crédito: Mônica Zorzanelli

No Centro

Sullivan Silva e Vincenzo Guizzardi preparam uma agenda animada para o Selvageria, o Carnaval da A Selva. O Espaço multicultural do Centro vai reunir os grandes nomes da música durante o feriadão de Carnaval. A casa vai oferecer também opções gastronômicas.

Em Nova Almeida

O casal Jessica Polese e Humberto Pinto e os filhos, vão passar em sua cara de veraneio em Nova Almeida, curtindo dias de relax, no bloquinho "Unidos do Descanso", como a médica mesmo disse. "Descansar e repor as energias!".

Em Guarapari

O  casal Julio e Catarina Riva e a filha caçula Sarah vão descansar no sítio da família, em Guarapari.

Na Pedra Azul

A psicanalista e neurocientista Joseana Sousa elegeu as montanhas capixabas – mais precisamente Pedra Azul – para passar os dias de Carnaval, com suas filhas e o namorado Diego Passos, curtindo dias de relax.

INOVAÇÃO

Tendência

Vitória mantém-se consistentemente entre as capitais com maior valorização imobiliária, resultando em bairros com diferentes níveis de valorização. Segundo Ricardo Gava, diretor do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Secovi-ES) e executivo da Gava Crédito Imobiliário, isso gera uma tendência. "Esse movimento é natural, pois quando os preços em uma localidade aumentam, é comum que os interessados busquem opções mais atrativas em termos de custo-benefício nos arredores", afirma.

EM PARIS

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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