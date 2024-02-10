Anginha Buaiz celebra aniversário com "paella" para amigos em Vitória

Querida de RR, Anginha Buaiz celebrou idade nova com festa para amigos e famiiliares regada a paella, nesta quinta-feira (08), no salão de festas do seu prédio, na Praia do Canto, em Vitória. O chef Cassinho Ayres assinou o menu. E o trio formado por Bruna Leita, Daniel Barreto e Raimundo Machado comandaram a música. A aniversariante também deu uma palinha. O happening contou com a presentaça especial do casal de atores Claudio Tovar e Lucinha Lins, amigos de Anginha. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.